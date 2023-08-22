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娛樂
2023-08-22 22:45:09

小忌廉40周年｜高田明美親臨香港辦睽違31年個人原畫展 率先公開維港夜景全新手稿

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小忌廉40周年｜高田明美親臨香港辦睽違31年個人原畫展 展出維港夜景全新手稿

《我係小忌廉》於1983年推出，今年已經是40周年。

日本經典動畫《我係小忌廉》陪伴港人成長，香港樂壇天后容祖兒在舉行得如火如荼的演唱會《ANOTHER SIDE……JOEYMY SECRETLIVE上，亦談及自己細細個是受到《小忌廉》影響而愛上唱歌，為童年留下美好回憶。

高田明美今日在社交平台公開最新的小忌廉珍貴手稿，以香港夜景作為背景，令維港變成小忌廉的繽紛舞台。

高田明美今日在社交平台公開最新的小忌廉珍貴手稿，以香港夜景作為背景，令維港變成小忌廉的繽紛舞台。

展覽9月1日開鑼

為了紀念《小忌廉》誕生40周年，美紙特意聯同陋室五月於202391日24日在海港城美術館舉辦「高田明美─魔法回憶原畫展」。今次是高田明美睽違31年的香港個人原畫展，主題將會度身訂造以香港夜景作背景，將聞名於世的百萬閃爍夜空化為小忌廉的繽紛舞台，為大家帶來最新的小忌廉珍貴手稿，包括19張原畫及30多張版畫，於展覽期間分兩個時段展出，部份作品更會作公開發售。此外，展覽亦會推出畫展主題限定小忌廉雕塑及一系列精品，高田明美今次亦會親臨香港出席揭幕禮及簽名會，各位《小忌廉》粉絲不容錯過！

高田明美從事藝術創作與動畫角色設計逾40年，以溫柔細膩的手筆與擅長繪畫可愛女孩子著稱，廣獲世界各地的讀者喜愛。也曾參與不少卡通片製作，《我係小忌廉》、《山T女福星》、《相聚一刻》、《橙路》及《機動警察》都是極具代表性的作品。

《我係小忌廉》陪伴港人成長，是大家的童年回憶。

《我係小忌廉》陪伴港人成長，是大家的童年回憶。

高田明美魔法回憶原畫展 ＠海港城

日期：202391日至924

時間：上午11:00至下午22:00

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二樓207號舖）

我係小忌廉 高田明美
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