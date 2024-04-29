小林尊退役｜大胃王曾鯨吞64.5隻熱狗︰失去肚餓感覺

多次勝出大食比賽的日本大胃王小林尊（Takeru Kobayashi），曾經於美國紐約嘅熱狗競食大賽取得6連冠，小林尊最高紀錄更試過鯨吞64.5隻熱狗，胃納相當驚人。最近小林尊現身Netflix資訊節目《健康解密︰腸道的奧秘》，在節目中宣布退出競食界。

專家估計小林尊腦部停留在比賽模式

Netflix資訊節目《健康解密︰腸道的奧秘》解構人類腸道、飲食同健康的關係，當中提及腸道同腦部神經關係。大胃王小林尊在節目提到，自己完全失去肚餓的感覺，太太補充指小林尊曾完全唔為意3日沒有進食，居然冇感覺。後來醫學專家檢查小林尊腸道細菌情況，並未發現任何異常，但從腦部掃描就搵到原因，估計小林尊長期為競食比賽準備，令腦部停留在比賽模式，將進食變成任務。

小林尊聽到後擔心自己健康，於是宣布退役，並嘗試重新感受食物，節目中佢同太太仲將當年鯨吞嘅熱狗，加入美味食材，令自己更為享受。