小林尊退役｜大胃王曾鯨吞64.5隻熱狗︰失去肚餓感覺

多次勝出大食比賽的日本大胃王小林尊（Takeru Kobayashi），曾經於美國紐約嘅熱狗競食大賽取得6連冠，小林尊最高紀錄更試過鯨吞64.5隻熱狗，胃納相當驚人。最近小林尊現身Netflix資訊節目《健康解密︰腸道的奧秘》，在節目中宣布退出競食界。
專家估計小林尊腦部停留在比賽模式
Netflix資訊節目《健康解密︰腸道的奧秘》解構人類腸道、飲食同健康的關係，當中提及腸道同腦部神經關係。大胃王小林尊在節目提到，自己完全失去肚餓的感覺，太太補充指小林尊曾完全唔為意3日沒有進食，居然冇感覺。後來醫學專家檢查小林尊腸道細菌情況，並未發現任何異常，但從腦部掃描就搵到原因，估計小林尊長期為競食比賽準備，令腦部停留在比賽模式，將進食變成任務。
小林尊聽到後擔心自己健康，於是宣布退役，並嘗試重新感受食物，節目中佢同太太仲將當年鯨吞嘅熱狗，加入美味食材，令自己更為享受。
小林尊2005年香港贏蒸餃競食比賽
今年46歲的小林尊投身競食界超過20年，小林尊23歲時參加日本電視節目大胃王環節，食了60盤壽司、2.7公斤薯仔以及16碗拉麵等，並以新人姿態擊敗對手而一戰成名。同年（2001年）小林尊參加紐約嘅熱狗競食大賽一口氣食50隻熱狗奪冠，數量多當時舊紀錄一倍！小林尊成名後，曾在2005年來香港參加蒸餃比賽，以83隻蒸餃輕鬆奪冠。
小林尊曾經透露靠「大食」搵食，每年收入最高可以超過1億日元（現時折合約500萬港元）。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈