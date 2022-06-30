小栗旬疑搞多人運動 全裸唱K下體現怪手

小栗旬被爆料網紅東谷義和公開裸照，相中他的內褲已脫一半，下體前方更出現怪手。

日本時尚品牌前社長東谷義和，近年轉型做YouTuber專揭藝人黑材料，成為當地藝人剋星，綾野剛、新田真劍佑、城田優等亦先後被他爆料，東谷於周三再公開驚人消息，透過其Twitter帳戶發放一張小栗旬的全裸照片，可以見到小栗旬的內褲已脫了一半，同場還有不止一位女性，全裸的他就拿起支咪肉緊唱K，雖然重要部位已被遮掩，但卻驚見其下體前方出現怪手，懷疑當時有人正替他手淫，而照片曝光後，立即在社交平台上瘋傳。

東谷義和公開今次照片，直指小栗旬涉嫌犯了猥褻罪，並重提草彅剛於2009年飲醉後公然裸跑的舊聞，當年草彅剛全裸被捕之消息更轟動全日本，小栗旬今次的裸照風波自然引起各界關注。