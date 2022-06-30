小栗旬疑搞多人運動 全裸唱K下體現怪手

日本時尚品牌前社長東谷義和，近年轉型做YouTuber專揭藝人黑材料，成為當地藝人剋星，綾野剛、新田真劍佑、城田優等亦先後被他爆料，東谷於周三再公開驚人消息，透過其Twitter帳戶發放一張小栗旬的全裸照片，可以見到小栗旬的內褲已脫了一半，同場還有不止一位女性，全裸的他就拿起支咪肉緊唱K，雖然重要部位已被遮掩，但卻驚見其下體前方出現怪手，懷疑當時有人正替他手淫，而照片曝光後，立即在社交平台上瘋傳。
東谷義和公開今次照片，直指小栗旬涉嫌犯了猥褻罪，並重提草彅剛於2009年飲醉後公然裸跑的舊聞，當年草彅剛全裸被捕之消息更轟動全日本，小栗旬今次的裸照風波自然引起各界關注。
趁老婆大肚疑約4P
39歲的小栗旬與女星山田優結婚10年，兩人育有三個小孩，而有關他的性醜聞曾多次傳出，當中最精彩一次是發生在2014年，當時已婚的小栗旬，趁老婆大肚期間，被《Friday》雜誌拍得與男星笠原秀幸現身酒店，之後再有兩名女子前後腳上房，被指大搞「多人運動」，而4P報道卻未有影響其婚姻，小栗旬一度盛傳性上癮，不過前年他到荷李活發展，並全家搬到美國暫住，才令他的爛滾形象一度獲得平反，怎料近日再被爆料，導致藝人形象再度手插水。