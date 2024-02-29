小泉今日子58歲歸於平淡 一年只外出食飯三次坦言擔心孤獨死

本月剛踏入58歲的日本著名女星小泉今日子，入行42年經歷大上大落，感情生活更加是多姿多彩。小泉今日子亮相前晚播出的深夜電視節目，談到坊間對她的看法，小泉今日子坦言：「外界會認為我過得很浮誇，但其實我很甘於平淡，她續說：「因為我在紙醉金迷的娛樂圈生活了這麼久，所以大家都覺得我的生活是會很奢華，我除了工作以外，大部份時間都只會留在家中，外出吃飯一年大約三次，我甚至不會去旅行。」以前多次被拍得外出夜蒲的小泉今日子，數年已不再外出飲酒，並表示：「自從我50歲之後，就不再出去喝酒了，這是否好事？我很擔心自己會孤獨死。」