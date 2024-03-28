小白Olaf配音員Josh Gad首訪香港迪士尼樂園 走進《魔雪奇緣》真實版阿德爾王國

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」已正式開幕，吸引了世界各地的賓客前來遊歷，感受阿德爾王國的魅力，最近，就連《魔雪奇緣》中聲演小白Olaf的美國演員Josh Gad也來到魔雪奇緣世界，一睹阿德爾王國的風光，興之所致，更換上阿德爾居民服飾，穿梭大街小巷，玩得不亦樂乎。
一踏足魔雪奇緣世界，Josh已被眼前一切震撼，更說：「這是我人生中見過最夢幻的地方之一！」之後他換上阿德爾居民的服飾，走遍「阿德爾小鎮」(Arendelle Village) 及「阿德爾森林」(Arendelle Forest) ，除了試玩「雪嶺滑雪橇」和「魔雪奇幻之旅—由藍十字呈獻」外，他更四處尋找電影中可愛角色Bruni和Mossie的蹤影。
玩完《魔雪奇緣》主題園區，Josh意猶未盡，還逐一體驗樂園其他景點，如樂園獨有的灰熊山極速礦車，從Josh投入忘我的神情，就知道他有多興奮！之後他亦與親友一同暢玩其他設施，當中包括：「迷離莊園」、「小小世界」、「Duffy與好友遊玩屋」、「森林河流之旅」、「反斗奇兵大本營」、「明日世界」、「獅子王慶典」和「鐵甲奇俠飛行之旅」，期間他更有幸與鐵甲奇俠會面，並拍照留念。直到晚上，Josh更重返魔雪奇緣世界，打卡阿德爾獨一無二的夜景之後，再到奇妙夢想城堡欣賞晚間的「迪士尼星夢光影之旅」，為他首個香港迪士尼之旅畫上完美句號，盡興而歸。Josh更在社交平台分享道：「各位！香港迪士尼樂園的魔雪奇緣世界是我人生中見過最精彩、好玩的主題園區，終於成就解鎖，有幸置身其中。如果可以，大家也要盡快前去感受這個夢幻國度。」