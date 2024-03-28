小白Olaf配音員Josh Gad首訪香港迪士尼樂園 走進《魔雪奇緣》真實版阿德爾王國

香港迪士尼樂園全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」已正式開幕，吸引了世界各地的賓客前來遊歷，感受阿德爾王國的魅力，最近，就連《魔雪奇緣》中聲演小白Olaf的美國演員Josh Gad也來到魔雪奇緣世界，一睹阿德爾王國的風光，興之所致，更換上阿德爾居民服飾，穿梭大街小巷，玩得不亦樂乎。

一踏足魔雪奇緣世界，Josh已被眼前一切震撼，更說：「這是我人生中見過最夢幻的地方之一！」之後他換上阿德爾居民的服飾，走遍「阿德爾小鎮」(Arendelle Village) 及「阿德爾森林」(Arendelle Forest) ，除了試玩「雪嶺滑雪橇」和「魔雪奇幻之旅—由藍十字呈獻」外，他更四處尋找電影中可愛角色Bruni和Mossie的蹤影。