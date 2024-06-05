小肥下周48歲生日開「完全變態」演唱會 預告「小肥西子」將首度登場

小肥入行17年，將於下星期四(13日) 48歲生日，在麥花臣舉行一連兩場《小肥「完全變態」演唱會》，由耳熟能詳的《寵物》、《時光機》到近期推出與6號@RubbleBand合作的《大巡遊》，以音樂讓樂迷深入了解小肥的完全體，而日前小肥便率先與6號及J.Arie雷深如遊走多間酒吧，大唱新歌為演唱會預演。

釋放內心 小肥坦言出櫃後，開始慢慢認識真正的自己，更愈來愈喜歡這個自己，所以當決定今年舉行演唱會後，小肥即時想到「完全變態」的主題，配以彩虹的顏色，以帶出LGBT(同志群體總稱)的精神，問到今次演唱會賣點，小肥說：「演唱會上半部份會呈現大家熟悉嘅小肥，唱大家想我唱嘅歌好似《寵物》、《時光機》，而下半part先會『變態』，因為顧慮仲有新歌未出，大家未知『變態』果件事會係點，會唔會小肥變到不倫不類，唔係我心目中認識嘅小肥……我想講『變態』唔係呈現我嘅變化，係一個一直收埋心裡面，自己慢慢浮現出嚟，然後到最後佢終於放監，我都係最近先認識呢個一直喺心底嘅小肥，我稱佢做『小肥西子』，我想喺演唱會介紹佢畀大家。」

演唱會開四面台 小肥透露下半場以『小肥西子變態』主題，沒有任何說教，單純在台上Party及跳舞，除了未推出的跳唱新歌，還有音樂總監Jason Kui改編一系列大家耳熟能詳的快歌，小肥說：「配合歌舞昇平、花枝招展八個字，想大家單純嘅心態嚟開party，同我巔一齊巔番一晚。」有見及此，今次以四面台形式開騷，以拉近觀眾距離。小肥首次為T恤繪畫漫畫卡通，以及配合彩虹主題的紙扇、電話繩、腳毛鎖匙扣及襟章等周邊商品。