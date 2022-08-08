小肥下月開騷推同名新碟 花半年時間一改唱腔

小肥將於下月14 日及15日在旺角麥花臣舉行演唱會，門票於今日優先發售，並於15日公開發售，最貴門票為$1999的「勁撐小肥ULTIMATE FANS PACKAGE」，除了有兩張vip門票外，並會獲得兩張唱片及NFT。小肥最近推出與演唱會同名的唱片，當中收錄了香港近十年樂壇的11首好歌，當中包括早前已推出、與Serrini合唱的《青春頌》及新作《廢柴》，另外還有《年少無知》、《長相廝守》及與陳柏宇(Jason）合唱的《羅生門》等。

今次大碟小肥與陳輝陽合作，而灌錄過程是小肥入行以來最具挑戰性的一次，因為不僅由陳輝陽重新編曲為歌曲賦予嶄新意義，同時也顛覆了小肥過去的唱法。小肥道：「因為學唱歌改變咗唱腔，所以要慢慢調節轉變，用咗半年時間，幾乎日日去錄音室慢慢克服心理壓力同埋技術上要處理嘅事情，最終由驚恐變順暢，翻錄次數亦逐漸減少。」

出櫃後唱 唱《羅生門》零包袱

談及今次新碟中最難忘的作品，小肥與陳輝陽不約而同提及了與Jason合唱的《羅生門》，輝陽道：「歌名其實係日本殿堂級導演黑澤明嘅電影作品名字，所以一早已諗到要搵日本樂手演奏，將編曲變得帶日本色彩，但小肥聽到我嘅提意就拒絕咗。」小肥解釋道：「因為輝陽想做男男合唱版，但當時我仍未出櫃，亦唔知我嘅情況，如果唱出嚟就會感覺曖昧，所以拒絕了，之後大家亦冇再提隻歌。直至出櫃後，冇晒包袱，唱《羅生門》亦變得順利成章。」

小肥特地找來好友Jason參與，這亦是二人自出道以來，首次走入錄音室合作錄製歌曲。 至於另一首作品《年少無知》，最初亦未有收錄在今次《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》中，輝陽解釋道：「原本想拎版權拎唔到，但做晒所有歌後，見嗰間公司轉咗人，於是又再問一次，點知即刻Say Yes，令呢隻碟可以有個圓滿嘅歌單。」