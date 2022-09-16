小肥尾場演唱會感觸爆喊 陳柏宇即興上台搶咪合唱

小肥昨晚於旺角麥花臣場館舉行尾場的音樂會，不少圈中好友陳志雲、方皓玟、J.Arie、傅佩嘉、C AllStar、RubberBand等都有現身捧場。在台上，小肥感性地分享了出櫃後的內心轉變，更一時感觸淚流滿面。

演唱會甫開始小肥已唱盡金曲，《時光機》、《內外》、《高登歌》等，現場氣氛瞬間炒熱，隨後以音樂劇的形式進行，更有廖子妤（Fish）加入演繹獨白部份。小肥唱到《觸景傷城》時，他彷如開大掣一樣邊唱邊喊，他即有感而發道：「入行到而家好多風風雨雨，例如簽親嘅公司都會大震動，人生又經歷好多唔同問題，但又好多人令到我好感動，所以當一切回歸安定，我又重新適應。希望大家都頂住，你哋撐我時，我都撐你哋。」然後小肥隨即獻唱《寵物》，而本來只在前段與小肥合唱《羅生門》的陳柏宇（Jason ），被小肥召喚上台，二人即High爆合唱，掀起了全晚的高潮。

Show後小肥評價自己兩場的演出只值85分，因為頭場表現失準，而昨晚在台上哭起來，他解釋是現場氣氛所致，他說：「第一場係整喊啲人，今場喊咗係因為內容同氣氛，先忍唔住。」他又表示Show前Show後心情差天共地，說：「之前好緊張，喉嚨有啲唔舒服，都有少少驚會病。以往我好夜瞓，但近排又唔敢唔瞓，又要背歌詞，依家心情好鬆，乜都唔使理，最想去打邊爐。」至於兩位嘉賓，他特別感謝Fish，並道：「原本想實現返NFT嘅聲音導航，本身由韋羅莎錄製以及現場演繹，但佢唔得閒，好彩廖子妤仗義相助幫拖，佢一路話自己聲帶唔夠好，演出前不斷練習，但其實已經好好，出嚟效果好滿意，真係好多謝佢嘅幫助，爭佢好多餐飯，多謝你呀Fish！」至於Jason在唱《寵物》時上台即搶咪，他即大爆對方其實綵排時將場館當K房唱過不停，所以才會請他一同上台讓對方過足癮，問到二人老友鬼鬼日後可會再次合作，他即說：「之前我作咗首歌俾佢，佢唔要囉！」完成兩場個唱，被問到明年可有機會添食，小肥即道：「希望啦！我都想，今次開完騷要求變，俾個目標自己，希望成事！」