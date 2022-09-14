小肥開騷唱港人10年共鳴故事 陳輝陽：唱得好聽，點解唔買票入場？

歌手小肥將於今、明(15日)兩天在麥花臣場館舉行演唱會《 MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》，並同步推出全新專輯《Siufay Modern Classic 2010-2020》，小肥早前與引薦他入行的監製陳輝陽接受本報專訪，大談這個歷時逾兩年的音樂企劃。他直言起初純粹想推出翻唱專輯，倒是陳輝陽反建議他先學唱歌，並以香港故事為主題翻唱過去10年的歌曲，「他為這專輯賦與生命。」從專輯延續至開演唱會，陳輝陽不忘補充， 當大家都說小肥唱歌好聽，好應該購票撐他，感受他現場演繹的力量。

不再是 野馬貨櫃車 小肥早於2020年已向陳輝陽提出製作翻唱專輯的構思，不料竟被指唱功未夠好，於是在陳輝陽建議下重新學唱歌。小肥公認是唱得之人，到底陳輝陽認為他有何不足？「我借用他的字眼，他說自己以前像野馬貨櫃車，鍾意開得好快好勁，但我覺得有時可以放慢，別要全程將馬力去到最大，要有不同變化，觀眾才會聽得幾耐。」經過拜師學藝的小肥，第一首錄音的翻唱歌是《假如世界原來不是你預期》，印象特別深刻，「因這是改變自己的第一步實驗，向來對自己的信心不大。」小肥強調專輯內的10首翻唱歌全屬精挑細選，包括與Serrini合唱《青春頌》以及與陳柏宇合唱《羅生門》，都為他帶來不同的挑戰，至於哪首最深刻？「每一首都反映不同年代，我處身的香港和當時自身情況，自己有共鳴的才會選出來，先要『共』(共鳴)到自己，才能『共』到人哋，所以每一隻都深刻。」

TVB曾拒給 《年少無知》版權 要在過去10年選出10首代表性作品，陳輝陽最想收錄在內的《年少無知》，卻一度因版權問題無法錄唱，過程曲折難忘，陳輝陽大爆：「TVB很嚴，你想唱TVB的歌很難，過去10年所有唱片公司都肯給版權，惟獨是TVB不肯，他們很嚴厲，比我監製歌曲更嚴！」小肥忙著補充那是以前的事，由於TVB管理層有人事變動，陳輝陽好奇會否令政策有變，於是膽粗粗再問一次，他續說，「我覺得是上天安排，其實我們已錄好整張大碟，唱片公司話如果對方准許，可錄多首，我好開心，因為他們肯給版權，那首歌就是《年少無知》。」兩人雖來自澳門，但在香港生活多年，早已抱香港人心態，小肥直言，「當你身處這10年的香港聽這歌，就很有共鳴，誰料到如此『好彩』，會在這大動盪的年代活過，尤其這10年。」