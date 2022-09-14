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娛樂
2022-09-14 13:11:40

小肥開騷唱港人10年共鳴故事 陳輝陽：唱得好聽，點解唔買票入場？

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歌手小肥將於今、明(15日)兩天在麥花臣場館舉行演唱會《 MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》，並同步推出全新專輯《Siufay Modern Classic 2010-2020》，小肥早前與引薦他入行的監製陳輝陽接受本報專訪，大談這個歷時逾兩年的音樂企劃。他直言起初純粹想推出翻唱專輯，倒是陳輝陽反建議他先學唱歌，並以香港故事為主題翻唱過去10年的歌曲，「他為這專輯賦與生命。」從專輯延續至開演唱會，陳輝陽不忘補充， 當大家都說小肥唱歌好聽，好應該購票撐他，感受他現場演繹的力量。

小肥與陳輝陽合作推出的專輯，兩人笑言是「限定男團」。 小肥與陳輝陽合作推出的專輯，嚴選香港近十年樂壇的11首好歌，紀錄香港故事。

不再是野馬貨櫃車

小肥早於2020年已向陳輝陽提出製作翻唱專輯的構思，不料竟被指唱功未夠好，於是在陳輝陽建議下重新學唱歌。小肥公認是唱得之人，到底陳輝陽認為他有何不足？「我借用他的字眼，他說自己以前像野馬貨櫃車，鍾意開得好快好勁，但我覺得有時可以放慢，別要全程將馬力去到最大，要有不同變化，觀眾才會聽得幾耐。」經過拜師學藝的小肥，第一首錄音的翻唱歌是《假如世界原來不是你預期》，印象特別深刻，「因這是改變自己的第一步實驗，向來對自己的信心不大。」小肥強調專輯內的10首翻唱歌全屬精挑細選，包括與Serrini合唱《青春頌》以及與陳柏宇合唱《羅生門》，都為他帶來不同的挑戰，至於哪首最深刻？「每一首都反映不同年代，我處身的香港和當時自身情況，自己有共鳴的才會選出來，先要』(共鳴)到自己，才能到人哋，所以每一隻都深刻。」

小肥在全新專輯翻唱10首別人的歌，憑歌細唱近10年的香港故事。 陳輝陽大爆曾因TVB拒絕給版權，差點無法收錄劇集主題曲《年少無知》。

TVB曾拒給《年少無知》版權

要在過去10年選出10首代表性作品，陳輝陽最想收錄在內的《年少無知》，卻一度因版權問題無法錄唱，過程曲折難忘，陳輝陽大爆：「TVB很嚴，你想唱TVB的歌很難，過去10年所有唱片公司都肯給版權，惟獨是TVB不肯，他們很嚴厲，比我監製歌曲更嚴！」小肥忙著補充那是以前的事，由於TVB管理層有人事變動，陳輝陽好奇會否令政策有變，於是膽粗粗再問一次，他續說，「我覺得是上天安排，其實我們已錄好整張大碟，唱片公司話如果對方准許，可錄多首，我好開心，因為他們肯給版權，那首歌就是《年少無知》。」兩人雖來自澳門，但在香港生活多年，早已抱香港人心態，小肥直言，「當你身處這10年的香港聽這歌，就很有共鳴，誰料到如此好彩，會在這大動盪的年代活過，尤其這10年。」

小肥會於演唱會內逐一演繹新專輯作品，屆時還有廖子妤聲音導航。 小肥指新專輯封面照，有人看到盼望，亦有人感到捱，視乎個人心態。 小肥沒想過自己「好彩」地活在風起雲湧的年代。

撐小肥 要聽現場

疫情持續兩年多，無常已成為香港的日常。陳輝陽表示，疫情教懂我，原來可透過Internet集合世界頂級樂手，去製作廣作歌專輯。不過，實體表演場地關閉，令《「撐」小肥演唱會》三度延期，屆時小肥將演唱新專輯的所有作品，還有廖子妤現場聲演由10首歌串連的香港故事，當然還有小肥的經典作品，陳輝陽語重心長的表示，「我們現代生活，習慣在YouTube等頻道免費聽歌，大家都說小肥唱歌好聽，點解你不肯買票看他演唱會？我覺得大家應該透過這演唱會撐小肥，近距離感受小肥的力量！」小肥認為，疫情改變了觀眾睇騷的心態，「因為香港觀眾好像是很撐現場表演，但我未試過，也抱著期待的心態。」

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