小肥開騷獲廖子妤「出聲」力撐 訴說香港10年浮盪故事

為迎接出道15周年，小肥將於下周在旺角麥花臣場館舉行兩場《 MODERN CLASSIC 2010-2020：「撐」小肥演唱會》，並同步推出全新專輯《Siufay Modern Classic 2010 – 2020》，小肥特地找來好戲之人廖子妤(Fish)及韋羅莎(Rosa)以聲音導航，為個唱及專輯加持。
韋羅莎獨白香港故事以NFT發售
小肥與陳輝陽合作推出的專輯，嚴選香港近十年樂壇的11首好歌，以及全新創作歌曲《廢柴》，每首歌曲都附有獨白，細數香港這10年間的動人故事。小肥表示「我哋特別找來香港作家陳慧為呢12首歌寫咗不同獨白，當一氣呵成去聽，就會聽到一個屬於香港的故事。這些獨白分別由Rosa和Fish演繹， Rosa的版本會配以不同畫像，以NFT形式推出，伴隨演唱會門票發售。」由於每首歌NFT都屬限量版，要儲齊一套絕不容易，大家也可在我演唱會裡，透過Fish的演出和小肥的歌聲，聽到看到整個故事。
廖子妤挑戰舞台「聲演」
出爐金像獎最佳女配角Fish，當然能為演唱會錦上添花，連小肥也十分期待，「有佢出現，係我嘅榮幸至真！」不過Fish則謙虛道：「今次好榮幸可以參與小肥嘅演唱會，雖然拍咗十幾年戲，但對於舞台上現場表演相對缺乏經驗，所以對我來說也是相當大挑戰！」那可會造成壓力？Fish多謝陳輝陽和小肥的信任：「好大挑戰亦都好大壓力，我係嗰種答應咗就一定要做到最好嘅人。」Fish在陳輝陽安排下接受聲音表演訓練，「希望可以藉由小肥的歌聲和我的獨白，述說香港呢10年浮盪嘅故事。」