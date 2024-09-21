小薯茄跳出框框賀八周年 聯乘台式茶飲品牌旺角開設主題店

「小薯茄」慶祝成立八周年，繼早前與遊戲中心品牌合作後，再攜手台式茶飲品牌「倆仨杯」，進軍飲食界！兩者秉持各自的宗旨，就是 「由簡單創出不平凡」和「放鬆是一種選擇」，一拍即合，選址旺角朗豪坊合作開設全新「倆仨杯 X 小薯茄 主題店」，並於今日開業！
小薯茄由發布網絡影片起，逐步嘗試舉辦不同實體活動，例如市集、舞台劇、運動會等，踏入成立的第八年，以「希望」為主題，象徵着即使面對未來的挑戰和未知，小薯茄將繼續與大家並肩前行，帶來笑容和正面能量，點燃生活的希望！不論是在線上還是線下都將繼續與觀眾互動，帶給大家歡樂。關於小薯茄的新發展，作為幕前始祖的程人富表示：「在我們公司，無論是慶祝或懲罰也離不開買台式飲品，所以對我們來説，茶飲代表快樂和幸福。這次小薯茄終於有自己的茶飲店，我們希望各位觀眾和粉絲不僅可以在網上觀看影片感受快樂，亦可透過我們的茶飲店感受到正面信息！」
此外，小薯茄的同事們一直都非常喜歡台式飲品，甚至曾在節目《發達大計》中以台式茶飲和食物為題！其中一位主持人童童表示：「我相信一直關注我們節目的觀眾都會記得我和阿冰一起為發達而親手研發的『黑糖珍珠鮮奶啫喱刨冰』，所以台式茶飲和小薯茄之間是有一種微妙的聯繫！希望不久將來可以在這主題店品嚐到！」同樣是珍珠奶茶的愛好者麗英更表示：「得知小薯茄開了自己的茶飲店，我感到非常高興！而且真的很好喝！已經成為我心目中的首選！」