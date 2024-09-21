小薯茄跳出框框賀八周年 聯乘台式茶飲品牌旺角開設主題店

「小薯茄」慶祝成立八周年，繼早前與遊戲中心品牌合作後，再攜手台式茶飲品牌「倆仨杯」，進軍飲食界！兩者秉持各自的宗旨，就是 「由簡單創出不平凡」和「放鬆是一種選擇」，一拍即合，選址旺角朗豪坊合作開設全新「倆仨杯 X 小薯茄 主題店」，並於今日開業！

全新「倆仨杯 X 小薯茄 主題店」今日開業！

小薯茄由發布網絡影片起，逐步嘗試舉辦不同實體活動，例如市集、舞台劇、運動會等，踏入成立的第八年，以「希望」為主題，象徵着即使面對未來的挑戰和未知，小薯茄將繼續與大家並肩前行，帶來笑容和正面能量，點燃生活的希望！不論是在線上還是線下都將繼續與觀眾互動，帶給大家歡樂。關於小薯茄的新發展，作為幕前始祖的程人富表示：「在我們公司，無論是慶祝或懲罰也離不開買台式飲品，所以對我們來説，茶飲代表快樂和幸福。這次小薯茄終於有自己的茶飲店，我們希望各位觀眾和粉絲不僅可以在網上觀看影片感受快樂，亦可透過我們的茶飲店感受到正面信息！」