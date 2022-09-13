小薯茄6周年慶典｜麗英大唱日語動漫歌 程人富與阿J齊騷肌震撼全場

小薯茄一連五場《麥花臣節 x 小薯茄6周年 – IT’S PARTY TIME!》昨晚(13日)在笑聲中結束。5晚演出分別有陳柏宇、馮允謙、Gareth.T(湯令山)、岑寧兒客串演出，還有每場都參與的「忠粉」洪嘉豪為觀眾送驚喜。而小薯茄成員亦絕不欺場，最壞二人組童童阿冰《發達大計》拍賣會加兩位好可愛好可愛的公主唱跳新歌《有錢未》；程人富與關浩傑(阿J)攜手騷「八舊腹肌」更是震撼全場。

麗英打頭陣 演出由麗英(鄧麗英) 打頭陣，以流利日語大唱動漫歌曲，其他成員包括程人富(富哥)、吳冰(阿冰)、蔡曉童(童童)、阿J、朱柏熹(朱Mic)、姚澤汶(肥蚊)以極為神似的動漫人物扮相出場，穿插當中，當串燒歌最後一曲《蕃茄薯仔湯》響起，粉絲更把歡呼聲量提高，全場一齊唱「We are Pomato」亦令氣氛更熾熱。串燒歌展現小薯茄的生活日常，上演從勾心鬥角追求followers弄至四分五裂，到因著單純的小粉絲尋回初心的故事。