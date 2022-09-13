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娛樂
2022-09-13 20:40:21

小薯茄6周年慶典｜麗英大唱日語動漫歌 程人富與阿J齊騷肌震撼全場

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麗英以流利日語大唱動漫歌曲。 程人富與阿J大騷八塊復肌。

小薯茄一連五場《麥花臣節 x 小薯茄6周年 ITS PARTY TIME!》昨晚(13)在笑聲中結束。5晚演出分別有陳柏宇、馮允謙、Gareth.T(湯令山)、岑寧兒客串演出，還有每場都參與的「忠粉」洪嘉豪為觀眾送驚喜。而小薯茄成員亦絕不欺場，最壞二人組童童阿冰《發達大計》拍賣會加兩位好可愛好可愛的公主唱跳新歌《有錢未》；程人富與關浩傑(J)攜手騷「八舊腹肌」更是震撼全場。

阿冰（左）和童童在《發達大計》拍賣會唱跳新歌《有錢未》。 專家Dickson擔任頒獎嘉賓。

麗英打頭陣

演出由麗英(鄧麗英) 打頭陣，以流利日語大唱動漫歌曲，其他成員包括程人富(富哥)、吳冰(阿冰)、蔡曉童(童童)、阿J、朱柏熹(Mic)、姚澤汶(肥蚊)以極為神似的動漫人物扮相出場，穿插當中，當串燒歌最後一曲《蕃茄薯仔湯》響起，粉絲更把歡呼聲量提高，全場一齊唱「We are Pomato」亦令氣氛更熾熱。串燒歌展現小薯茄的生活日常，上演從勾心鬥角追求followers弄至四分五裂，到因著單純的小粉絲尋回初心的故事。

陳柏宇擔任嘉賓與麗英合唱。 岑寧兒擔任嘉賓。 洪嘉豪每場都有參與，可謂小薯茄的「忠粉」。 馮允謙擔任嘉賓與麗英合唱。

專家Dickson頒獎予FINALLY

而小薯茄的新晉男團FINALLY更獲專家Dickson頒發的「薯茄勁爆頒獎禮 荃灣西最受歡迎男歌手金獎」，撼贏自稱不夠「西」的鄭中基及林家謙獲獎，勇奪金獎的FINALLY並即場舉行Fan Meet、答問大會，令粉絲拍爛手掌。

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