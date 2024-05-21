小豬羅志祥澳門開粉絲音樂會 預告下月帶新歌來港

「小豬」羅志祥近日在澳門開騷，與粉絲近距離接觸，又唱歌、又玩遊戲，到Encore時，小豬更現場優先獻唱新歌《舞狀元》短版，令粉絲們情緒高漲，小豬叫大家期待6月，他來香港活動時就會唱全首新歌給大家聽。

粉絲音樂會一開始，小豬已跟六位舞蹈員來個勁歌熱舞，先以《夠了》、《Trap Game》為大家熱身，怎料小豬跟觀眾Say Hi後，就說今日的粉絲音樂會跟平常不一樣，全晚以慢歌為主，小豬還強調今晚自己不用怎跳舞，即引來全場大笑。出名寵粉的小豬，立刻跟大家玩互動遊戲，當晚合共有三個遊戲，每一個遊戲都由小豬和主持人阿感一齊選出粉絲上台參與，之後小豬與六位Dancers各持一部手機，大螢幕每次出現一個不同地區電話號碼，合共七個，讓台下觀眾邊撥打、邊忙着猜小豬手持的號碼，全場一齊忙着看手機。其中一位Dancer手機響起遞給小豬接聽時，同時主持人阿感替小豬拿着的手機也突然響起，當時小豬真是手忙腳亂，但最令小豬驚訝，就是每位現場的粉絲都不斷堅持撥打手機號的精神，就是為了能親身上台跟小豬握握手或擁抱這股毅力，也令小豬既開心又感動。