小豬羅志祥澳門開粉絲音樂會 預告下月帶新歌來港

「小豬」羅志祥近日在澳門開騷，與粉絲近距離接觸，又唱歌、又玩遊戲，到Encore時，小豬更現場優先獻唱新歌《舞狀元》短版，令粉絲們情緒高漲，小豬叫大家期待6月，他來香港活動時就會唱全首新歌給大家聽。
粉絲音樂會一開始，小豬已跟六位舞蹈員來個勁歌熱舞，先以《夠了》、《Trap Game》為大家熱身，怎料小豬跟觀眾Say Hi後，就說今日的粉絲音樂會跟平常不一樣，全晚以慢歌為主，小豬還強調今晚自己不用怎跳舞，即引來全場大笑。出名寵粉的小豬，立刻跟大家玩互動遊戲，當晚合共有三個遊戲，每一個遊戲都由小豬和主持人阿感一齊選出粉絲上台參與，之後小豬與六位Dancers各持一部手機，大螢幕每次出現一個不同地區電話號碼，合共七個，讓台下觀眾邊撥打、邊忙着猜小豬手持的號碼，全場一齊忙着看手機。其中一位Dancer手機響起遞給小豬接聽時，同時主持人阿感替小豬拿着的手機也突然響起，當時小豬真是手忙腳亂，但最令小豬驚訝，就是每位現場的粉絲都不斷堅持撥打手機號的精神，就是為了能親身上台跟小豬握握手或擁抱這股毅力，也令小豬既開心又感動。
全場大合唱
是次澳門站，小豬亦有跟歌迷近距離互動繞場環節，當音樂響起《戀愛達人》、《有點愛》，小豬已準備落台跟全場觀眾握手。不論男女老幼的觀眾都衝上前，小豬當然也非常體貼盡量滿足每位觀眾，所以臨時多加《鬧翻天》。粉絲們在入場前都可以在留言版上留言，整個留言版都貼滿大家對小豬的心意memo紙，再由小豬在台上抽選讀出，小豬更滿足歌迷的留言即興清唱《紅線》和演唱一段《歲堤春曉》。最後，小豬以《陪你到最後》送給現場的歌迷，歌迷也感動地一齊大合唱。