小野麗莎演唱會｜Bossa Nova女王來港開騷 落實11月5日首登戲曲中心舞台

日籍巴西女爵士樂歌手小野麗莎出道35年，近日宣布11月初將再度來港舉行演唱會，演出場地定在西九文化區戲曲中心大劇院，是她在疫情後再度來港以歌會友。 小野麗莎曾多次來港演出，2018年她假旺角麥花臣場館舉行《Lisa Ono小野麗莎30th Anniversary Tour 》香港站，除以普通話唱出《我願意》及廣東話大唱《世界真細小》外，當時亦請來胡渭康擔任表演嘉賓，兩人獻唱《酒紅色的心》不同版本。去年，小野麗莎更獲台灣的吳青峰邀請合作，足見「Bossa Nova女王」之地位。

小野麗莎多年來致力於推廣介紹Bossa Nova音樂，除了巴西的根源，近年來還將夏威夷Hula、法國香頌、義大利歌謠等音樂、阿拉伯音樂、亞洲民謠與Bossa Nova結合，讓她的音樂更加的世界化，最重要的便是要提供樂迷們放鬆心情、享受人生的音樂。小野麗莎推出過多張唱片，其無拘無束的音樂，搭配上她時而慵懶柔軟、時而活潑俏皮的唱腔，迅速地在日本形成一股流行風潮，不僅是爵士領域，還延伸至流行市場，成為日本少數能夠跨出爵士樂界征服流行市場的爵士歌手。