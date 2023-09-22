熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-22 14:01:34

小野麗莎演唱會｜Bossa Nova女王來港開騷 落實11月5日首登戲曲中心舞台

分享：
Bossa Nova女王來港開騷 小野麗莎落實11月5日首登戲曲中心舞台

「Bossa Nova女王」小野麗莎去年獲吳青峰邀請合作。

日籍巴西女爵士樂歌手小野麗莎出道35年，近日宣布11月初將再度來港舉行演唱會，演出場地定在西九文化區戲曲中心大劇院，是她在疫情後再度來港以歌會友。

小野麗莎曾多次來港演出，2018年她假旺角麥花臣場館舉行《Lisa Ono小野麗莎30th Anniversary Tour 》香港站，除以普通話唱出《我願意》及廣東話大唱《世界真細小》外，當時亦請來胡渭康擔任表演嘉賓，兩人獻唱《酒紅色的心》不同版本。去年，小野麗莎更獲台灣的吳青峰邀請合作，足見「Bossa Nova女王」之地位。

小野麗莎多年來致力於推廣介紹Bossa Nova音樂，除了巴西的根源，近年來還將夏威夷Hula、法國香頌、義大利歌謠等音樂、阿拉伯音樂、亞洲民謠與Bossa Nova結合，讓她的音樂更加的世界化，最重要的便是要提供樂迷們放鬆心情、享受人生的音樂。小野麗莎推出過多張唱片，其無拘無束的音樂，搭配上她時而慵懶柔軟、時而活潑俏皮的唱腔，迅速地在日本形成一股流行風潮，不僅是爵士領域，還延伸至流行市場，成為日本少數能夠跨出爵士樂界征服流行市場的爵士歌手。

Ad Block
小野麗莎出道35年，11月將再度來港假西九文化區戲曲中心大劇院舉行音樂會。

小野麗莎出道35年，11月將再度來港假西九文化區戲曲中心大劇院舉行演唱會。

Lisa Ono 小野麗莎 "Smile on Smile" 2023 香港演唱會 -35週年
日期：2023年11月5日
地點：西九文化區戲曲中心大劇院 
門票：
$1,288 (VIP)
$988
$788
$588
VIP 套票包括：
- 專享入場前 VIP 休息室 (按現場情況先到先得)
- 專享優先入場安排
- 藝人親筆簽名 VIP badge （每張門票一份) (於演出當日換取）
- VIP 禮物包 (每張門票一份) (於演出當日換取）
(場地設有無障礙通道座位設施)

小野麗莎曾於2018年到旺角麥花臣場館開騷。

小野麗莎曾於2018年到旺角麥花臣場館開騷。

小野麗莎 Bossa Nova女王
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
相關新聞
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受