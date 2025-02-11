小雪大晒46歲慶生靚相　蘋果肌飽滿少女味濃　與20歲女兒如同兩姐妹

小雪（蔡雪敏）於2000年出道，翌年與林漢洋合唱歌曲《其實我介意》唱到街知巷聞，及後備受力捧，不過2004年突與公司解約，宣布與永安旅遊前太子爺陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni。小雪共經歷3段婚姻，現時與年輕4年嘅韓籍老公Robin Cheung及與兩位前夫所生嘅一對子女定居澳洲，一家四口幸福滿滿，小雪不時於社交平台分享日常生活點滴。日前，小雪藉46歲生日，大晒慶生靚相，寫道：「很感謝還記得我今天生日的朋友們送給我的生日祝福，生日願望希望大家身體健康、平安快樂，承諾會繼續做更多有意義和幫助到人的事。#生日 #感恩 #謝謝愛我的每個人」。從照片中看到，身穿深藍色上衣小雪嘅留著一頭黑色長直髮及化上淡妝，膚質極佳之餘，蘋果肌呈現飽滿狀態，散發一陣甜美感，少女味依然。