小雪廿年三度出嫁幸有孝順仔女　女讀法律為媽媽抱不平

千禧年代出道嘅女歌手小雪（原名蔡雪敏），現時同兩位前夫所生嘅一對仔女以及第3任丈夫喺澳洲生活。

知道最近不小心把錶跌壞

小雪近年都有開設社交平台帳戶，早前佢分享生活點滴，透露剛過20歲生日嘅女兒Ronni向佢送上禮物：「她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天给我最珍貴的禮物。」

小雪仲透露Ronni喺大學修讀法律嘅原因，相當窩心：「坦白說很年輕的時候生下女兒，當時真的有很多事情都不太懂，她也是一直陪著我成長亦見證了所有事情的人，現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈。」