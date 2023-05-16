小魚仙｜倫敦首映星光熠熠 荷爾貝莉回味水中鏡頭扮人魚

迪士尼真人版電影《小魚仙》(The Little Mermaid)下星期在香港上映，主角荷爾貝莉(Halle Bailey)懶理全球的爭議聲音，繼續巡迴全球為新片舉行首映禮。

荷爾貝莉聯同金像提名導演洛馬素(Rob Marshall) 、金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke)、飾演艾力王子的祖納候堅(Jonah Hauer-King)、扮演邪惡海洋女巫烏蘇拉的瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)、聲演沙巴信的戴維德迪斯(Daveed Diggs)、聲演比目魚小伴的雅各川伯尼(Jacob Tremblay)及飾演國王謝登的查維爾巴頓(Javier Bardem) 等，於香港時間今晨(倫敦時間5月15日黃昏)來到倫敦Odeon Luxe Leicester Square，出席《小魚仙》的倫敦首映禮。首映禮場面星光熠熠，英國名嘴James Corden、荷李活著名男星史丹利杜斯(Stanley Tucci)、名導佳烈治(Guy Ritchie)、金像作詞家添萊斯爵士(Sir Tim Rice)等均有撐場。

荷爾貝莉被問到飾演小魚仙時最有趣又最具挑戰性的拍攝經歷，她興奮地表示絕對要數那些水中鏡頭，但過程都很開心，她說：「我很興奮可以讓大家在大銀幕看到我最愛的歌曲《Part of Your World》，以及一系列全新的歌曲。還有不得不提艾力王子祖納候堅的新歌《Wild Uncharted Waters》和海鷗史卡圖 (Scuttle) 的新歌，都讓我很期待！」《小魚仙》香港已定5月25日在大銀幕獻映。