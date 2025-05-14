小魚仙Halle Bailey被rapper男友打到甩牙 出禁制令DDG不得在其100碼範圍內出現

迪士尼真人版電影《小魚仙》(The Little Mermaid)的24歲非裔女主角Halle Bailey，近日向其27歲前男友、饒舌歌手DDG(Daryl Granberry)提出訴訟，指控DDG對她施加身體和言語虐待，並已從法院獲得臨時限制令。

根據《People》雜誌和TMZ等媒體報道，Halle在洛杉磯縣高等法院提交的法庭文件中，描述她的受虐遭遇：「我再也無法忍受這種虐待。」她提到，「我的門牙被打斷了，我的手臂被打傷了，他還利用數百萬fans來攻擊我。」她提交了遭虐待受傷的照片，和網上截圖作為證據。