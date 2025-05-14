小魚仙Halle Bailey被rapper男友打到甩牙 出禁制令DDG不得在其100碼範圍內出現

迪士尼真人版電影《小魚仙》(The Little Mermaid)的24歲非裔女主角Halle Bailey，近日向其27歲前男友、饒舌歌手DDG(Daryl Granberry)提出訴訟，指控DDG對她施加身體和言語虐待，並已從法院獲得臨時限制令。
根據《People》雜誌和TMZ等媒體報道，Halle在洛杉磯縣高等法院提交的法庭文件中，描述她的受虐遭遇：「我再也無法忍受這種虐待。」她提到，「我的門牙被打斷了，我的手臂被打傷了，他還利用數百萬fans來攻擊我。」她提交了遭虐待受傷的照片，和網上截圖作為證據。
Halle要求法院，禁止DDG接近她和她5個月大的兒子Halo 100碼以內範圍，甚至包括Halo的學校和她的車輛。Halle強調，DDG在社交媒體上誹謗她，並煽動其fans攻擊，「他不斷在『直播』上誹謗我，散布謊言說我奪走了他的光環，其fans開始對我發放威脅訊息，甚至網路上還出現了『#freehalo』的標籤」。
Halle 指，今年3月DDG在未經其同意闖入她家，對她進行辱罵，並試圖帶走生病的Halo ，事件已通報洛杉磯警察局。Halle表示，「從6月開始，我將前往義大利拍攝電影，在這段為期兩個月的時間，我要求獲得兒子Halo的單獨監護權，我已經安排家人和保姆，可以照顧好孩子。」她強調道，DDG一直拒絕提供育兒時間表，讓她感到無奈。
最後Halle還要求法院禁止DDG在任何平台上，提及或發布有關她和她兒子的內容，包括YouTube、Twitch、Instagram、TikTok和X，並要求DDG參加為期52周的罪犯干預計劃。