小鳳姐撐劉鑾雄兒子劉仲學現身皇室堡 甘比出山訪問囝囝反被𠱁

近年極少公眾場合現身的小鳳姐(徐小鳳)，今日下午突然於皇室堡出現，更走到劉鑾雄兒子劉仲學所策劃的桌上遊戲攤位《Windsor Board Game Party》參觀，惹來大批歌迷及影迷注目，希望一睹其巨星風采。

讚小小年紀關心全球暖化問題

小鳳姐於《Windsor Board Game Party》，參觀了不同的桌上遊戲攤位，並猶如「桌后」上身，試玩劉仲學新推出以環保為主題的桌上遊戲《Arctic Party》，更大讚他：「叻仔！年紀小小已經關心全球暖化問題。」小鳳姐表示非常高興見到現今小朋友的環保意識漸漸提高，值得鼓勵。

得悉尊敬的前輩大駕光臨兼褒獎自己，令劉仲學開心得要「熱烈地彈琴熱烈地唱」，隨即安排向小鳳姐送上一盒《Arctic Party》作為謝禮。小鳳姐特別欣賞由他悉心設計的「玩家屏風」，還幽默地示範可以製作為口罩使用，引來全場爆笑。