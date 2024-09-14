小S冀再到大陸發展 慨嘆「一直有酸民讓我卻步」

藝人小S（徐熙娣）出道30年，她主持的《娛樂百分百》、《康熙來了》的爆笑片段至今仍廣為流傳；而她當時事業重心擺回台灣後，微博更新也停在2022年7月3日，近日她回應大陸粉絲要求「快來營業」，也正面回應了。
小S近日在IG發布廣告，湧進許多大陸粉絲留言，希望她能夠再到大陸發展，她12日也正面回應，坦承有意願「但一直有酸民（按：haters）讓我卻步」；而粉絲告訴她，有許多大陸網友在小紅書支持她，「看到越來越多人喜歡你們我真的很開心很感動，你和大S都是很好的人，時間會證明一切」。她也感動回應：「謝謝」。
三年前捲台獨風波
事實上，小S（徐熙娣）2021年東京奧運時，曾表示「為奧運國手應援」而遭大陸網友出征，當時她丟掉4項代言、損失數千萬元新台幣，她隨後也止血發文表示「我不是台獨！」，之後國台辦也發聲為她解圍，她也再度表示：「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止。」
國台辦發言人朱鳳蓮當時針對張鈞甯、徐熙娣被大陸網友砲轟「台獨」回應，表明連續發生在大陸發展的台灣藝人受到「網絡炒作」，但國台辦將矛頭指向「台灣有些政治勢力」蓄意製造事端，企圖干擾，目的在於阻撓台灣藝人在大陸正常發展。
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