小S冀再到大陸發展 慨嘆「一直有酸民讓我卻步」

藝人小S（徐熙娣）出道30年，她主持的《娛樂百分百》、《康熙來了》的爆笑片段至今仍廣為流傳；而她當時事業重心擺回台灣後，微博更新也停在2022年7月3日，近日她回應大陸粉絲要求「快來營業」，也正面回應了。

小S近日在IG發布廣告，湧進許多大陸粉絲留言，希望她能夠再到大陸發展，她12日也正面回應，坦承有意願「但一直有酸民（按：haters）讓我卻步」；而粉絲告訴她，有許多大陸網友在小紅書支持她，「看到越來越多人喜歡你們我真的很開心很感動，你和大S都是很好的人，時間會證明一切」。她也感動回應：「謝謝」。