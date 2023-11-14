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娛樂
2023-11-14 18:00:00

小S拍Netflix新劇《此時此刻》外遇吳慷仁激情床戲多　奶奶：「尺度越大越好」

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由小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，日前邀請到新戲《此時此刻》的演員修杰楷、林柏宏及劉俊謙登上節目，他們透露，在戲劇正式上線前，都會收到一組密碼，可以搶先觀看所有集數。

影集《此時此刻》10日在Netflix上線，而小S（徐熙娣）與吳慷仁因在第7集演出外遇、激情床戲，引起話題。對此，小S透露有事先向家人討論，婆婆甚至大力支持，笑說「尺度越大越好」。

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小S（左）化身「徐導」，親自幫修杰楷導戲。（圖／東森綜合台 提供） 林柏宏被小S怒吼後相當緊張。（圖／東森綜合台 提供） 修杰楷（左起）、林柏宏、劉俊謙日前至《小姐不熙娣》擔任來賓。（圖／東森綜合台 提供）

小S睽違6年再度參與影視作品

由小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，日前邀請到新戲《此時此刻》的演員修杰楷、林柏宏及劉俊謙登上節目，他們透露，在戲劇正式上線前，都會收到一組密碼，可以搶先觀看所有集數。對此，身為同劇演員的小S驚訝表示，她不僅沒聽說過此事，更再得知幾乎所有演員都看過後，氣得直呼：「憑什麼這樣排擠我？！」還質問大家是不是覺得她「不是真正的演員」，所以才不給她看；面對小S的爆笑反應，修杰楷則忍不住笑說：「妳真的很走心！」

小S自2017年拍攝電影《吃吃的愛》後，睽違6年再度參與影視作品演出，她透露，因為這次接演《此時此刻》的尺度較大，有事先向家人討論，婆婆得知後還大力支持，笑說「尺度越大越好」。為了融入「張維熙」這個角色，小S還特別跟老公許雅鈞提出，想在為期12天的拍攝期間暫住飯店，老公也一口答應表示支持，隨後小S更開玩笑表示：「反正女兒正值叛逆期，自己也不想回家」。  

小S在節目《小姐不熙娣》中化身「徐導」讓修杰楷、林柏宏及劉俊謙抽題挑戰即興演出，修杰楷抽到的題目為「迷戀的愛」，沒想到徐導竟要他演繹出迷戀不吸地團Sabrina的「腋下」及「膝蓋」，讓他尷尬不已，但最終還是敬業的將荒謬劇情完整呈現；不僅如此，當輪到林柏宏時，因為不小心將派翠克叫成導演，讓小S瞬間暴怒：「你剛剛叫誰導演？」嚇得林柏宏立刻道歉，還緊張到差點下跪，場面相當爆笑。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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