小S獲旅發局協力來港拍節目 容祖兒Twins劉嘉玲推介香港魅力

向來嚴格控制飲食的Tyson Yoshi，為了小S連番破戒。

最近香港旅遊發展局(旅發局)全力協助拍攝內地及台灣綜藝節目，《因為是朋友呀2》、《嘉人自友約》及《小姐不熙娣》等就分別在港拍攝外景，向亞洲觀眾推薦來港遊玩的好去處及有趣景點。 三個綜藝節目星味十足，既有樂壇天后容祖兒及Twins暢遊香港特色景點，更有影后劉嘉玲跟文詠珊(Janice Man)、薛凱琪(Fiona)、佘詩曼及吳君如，玩盡各樣港式玩意，而徐熙娣(小S)早前亦殺到港九，邀來劉俊謙、Tyson Yoshi導賞遊香港。

男神帶小 S 漫遊香港 小S早前為節目《小姐不熙娣》拉大隊來港拍攝外景， 劉俊謙與小S甜蜜逛中環，劉俊謙更介紹小S最時興的打卡方式，在充滿香港特色的路牌下，兩人大影情侶相，劉俊謙更火力全開，用手輕撩小S下巴，令雙方粉絲都超羨慕！至於 Tyson Yoshi則帶小S及主持派翠克及前棒棒堂成員阿本走訪廟街，體驗地道夜市外，眾人更到了茶餐廳品嚐地道美食。向來嚴格控制飲食的Tyson Yoshi，為了小S連番破戒，不但破例與對方一同試食3年未有吃過的燒鵝外，他更應小S要求，在節目中大Show健碩身形，令小S也心心眼。

細味香港醉人一面 影后劉嘉玲為內地拍攝綜藝節目《嘉人自友約》，特別邀請了Janice Man、薛凱琪、佘詩曼及吳君如，一同走訪香港大街小巷，介紹香港特色美食的同時，也透過不同體驗感受香港獨特氣息。 劉嘉玲與Janice Man選擇放慢腳步，感受香港寧靜一面。兩人先到花墟，欣賞來自世界各地的不同品種鮮花、又從山頂盧吉道漫步山頂，再到雍雅山房一邊品嚐港式大餐，一邊遠眺香港醉人景色。閒聊之間，二人談到演戲時如何抽離角色，Janice Man指自己喜歡旅行放空心情。另外，劉嘉玲與薛凱琪特別探訪了社企小店，品嚐傳統港式茶粿，細味香港社企人情味；二人又到了太平山街參與Art Jamming，感受香港的藝術氛圍，之後二人到灣仔海濱踏單車，享受穿梭鬧市之中的飛快感。影后佘詩曼亦是嘉賓之一，跟嘉玲姐享受郊遊樂趣，她們先到西貢遊玩，在海鮮酒家品嚐特色海鮮外，他們又跟餅店師傅學做港式菠蘿包，隨後更坐上遊艇前往橋咀島欣賞優美海岸線。入行後，劉嘉玲與吳君如已很少在人多的繁市出現，今次難得聚首，她們先在海濱餐廳暢談往昔，並特別前往星光大道及海運戲院，細訴演藝路上的點滴，二人又到了廟街，品嚐地道煲仔飯。