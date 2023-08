少女時代太妍亞洲巡演圓滿落幕 不但傷感期待下次相聚

韓國女團少女時代的隊長太妍(Taeyeon),最近舉行為期3個月的亞洲巡演,於8個國家地區,包括首爾、香港、台灣、日本、印尼、菲律賓、泰國和新加坡,舉行12場演出。昨晚太妍在新加坡室內體育館舉行了為期兩日的個人演唱會《TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in SINGAPORE》尾場,獲得歌迷熱烈反響。