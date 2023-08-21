少女時代太妍亞洲巡演圓滿落幕 不但傷感期待下次相聚

韓國女團少女時代的隊長太妍(Taeyeon)，最近舉行為期3個月的亞洲巡演，於8個國家地區，包括首爾、香港、台灣、日本、印尼、菲律賓、泰國和新加坡，舉行12場演出。昨晚太妍在新加坡室內體育館舉行了為期兩日的個人演唱會《TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in SINGAPORE》尾場，獲得歌迷熱烈反響。

好歌不斷奏出

這次新加坡演出對太妍來說尤其別具意義，因為這是她近三年零五個月來再度舉辦巡迴演唱會的尾場。由於當地歌迷十分熱情，門票開賣時迅速被搶秒殺，因此不得不加開第二場演會。從這次巡演的規模，證明太妍作為獨立歌手的實力和歌曲的耐聽度。

太妍在演唱會上，傾力演唱她的熱門歌曲《I》、《Four Seasons》、《Spark》、《Better Babe》和《Fine》，展現出無與倫比的感性和音樂才華。她還表演了《Time Lapse》、《Weekend》、《No Love Again》、《You Better Not》和《Stress》等，讓觀眾共同感受了兩天的激動。