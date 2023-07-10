少時太妍東京開唱座無虛席 16000名日本樂迷歡呼吶喊作回禮

韓國女團少女時代隊長太妍，於上周六、周日一連兩天在日本東京體育館舉辦兩場《TAEYEON CONCERT——The ODD Of LOVE in JAPAN》演唱會，為當地fans送上高品質的現場表演，這亦是太妍事隔4年再到當地開唱。

太妍曾於2019年4月到東京舉辦《TAEYEON JAPAN TOUR 2019 ~ Signal~》演唱會，這次開唱兩場演唱會門票一推出即被搶空，吸引16,000名觀眾入場。太妍先以《INVU》為演唱會拉開序幕，之後以活潑的唱腔演繹了《Weekend》一曲；又以獨特感性的編曲唱出《No Love Again》；《You Better Not》則顯示她獨特而富魅力的歌喉，令台下觀眾如癡如醉，並熱情歡呼作為回應，為演出帶來熱烈氣氛。