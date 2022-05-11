少時孝淵公布新專輯歌單

韓國女團「少女時代」成員孝淵(HYO)，昨日公布本月16日發行首張個人迷你專輯《DEEP》，宣布同名主打歌會是一首激烈的EDM舞曲。今日孝淵的經理人SM娛樂進一步公布專輯的內容，新歌除了收《DEEP》一首外，還有一首輕快流行舞曲《Stupid》，風格結合house與trap的元素，運用敲擊樂器，製造出色彩斑斕的鼓點節拍，配合808 sub bass音色，會是一首蘊含著驚人能量的舞曲。

尚有一首隱藏歌曲未公布 其他收錄曲目還包括與創作形女歌手BIBI(金亨瑞)合作的《Second》、與年輕女rapper 3LAU合作的《Punk Right Now》、hard techno作品《Badster》、與土耳其DJ Ummet Ozcan合作的《Sober》，都會收錄在今次專輯中，她指今次《DEEP》包括7種風格各異的電子流派舞曲，現在歌單尚欠一首未公布曲目，樂迷都希望孝淵能夠各其他音樂人合作，為這張迷你專輯帶來更豐富的音樂性。