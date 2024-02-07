少時孝淵化身DJ HYO 3月開始北美《CHERRY BLOSSOM》巡演

韓國女團少女時代的成員孝淵，自2018年以來，孝淵通過首支單曲《Sober》宣布轉型為DJ，並在各種EDM音樂節和DJ表演中活躍。她發行的多首單曲，包括《DESSERT》、《Second》、《DEEP》、《Picture》，均展現她獨特的音樂風格，深受樂迷喜愛。

孝淵今日宣布，將在3月化身DJ HYO，開始她第二次美國DJ巡迴演唱會《CHERRY BLOSSOM》。這次巡演將遊歷洛杉磯到舊金山7個城市，美國fans們對她獨特的DJ表演，有著高度期待。《CHERRY BLOSSOM》巡演日期安排，3月22日在洛杉磯、23日在大西洋城、29日在亞特蘭大、30日在奧斯汀、4月5日在芝加哥、12日在丹佛，13日在舊金山，其他城市的巡演地點，將稍後會在孝淵的個人平台公布。