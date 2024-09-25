少時孝淵可甜可辣 新歌挑戰punk曲風

韓國女團少女時代成員孝淵(HYO)，一改往日夏日推出新歌的傳統，選定在初秋時份，以pop punk風格推出英語新歌《Retro Romance》，並鐵定明日韓國時間下午6時，在各大音樂串流平台正式上架，MV亦將同步透過YouTube的SMTOWN頻道釋出。

《Retro Romance》這一首融合groove節奏的流行作品，搭配時髦的sub bass和retro-synth riff，詐送出令人振奮的音樂氛圍。《Retro Romance》的英文歌詞，主題圍繞逃離平凡生活，表達對自由和激烈愛情的渴望。這樣的主題不僅展現孝淵的藝術視野，也讓聽眾感受到一種釋放壓力的快感，和尋求激情的力量。