少時孝淵可甜可辣 新歌挑戰punk曲風

韓國女團少女時代成員孝淵(HYO)，一改往日夏日推出新歌的傳統，選定在初秋時份，以pop punk風格推出英語新歌《Retro Romance》，並鐵定明日韓國時間下午6時，在各大音樂串流平台正式上架，MV亦將同步透過YouTube的SMTOWN頻道釋出。
《Retro Romance》這一首融合groove節奏的流行作品，搭配時髦的sub bass和retro-synth riff，詐送出令人振奮的音樂氛圍。《Retro Romance》的英文歌詞，主題圍繞逃離平凡生活，表達對自由和激烈愛情的渴望。這樣的主題不僅展現孝淵的藝術視野，也讓聽眾感受到一種釋放壓力的快感，和尋求激情的力量。
自2018年以首支單曲《Sober》宣布轉型為DJ的孝淵，不僅成功完成了DJ 巡演，還透過YouTube 頻道「Hyo's Level Up」展示了各種影片內容，而且憑藉《DESSERT》、《Second》、《DEEP》、《Picture》等多首熱門歌曲，贏得廣泛樂迷喜愛。她的音樂色彩和表演技巧，讓fans留下印象深刻，因此孝淵透過這首新歌，展現新的面貌更是令人期待。
隨著《Retro Romance》即將發布，粉絲們期待著孝淵能夠帶來更多充滿活力和創意的音樂作品，繼續引領潮流。