少時孝淵後日發新曲《Picture》 夏日女王再展身價

據悉，《Picture》會是一首moombahton風格的流行舞曲，搭配令人上癮的節奏和孝淵迷人的歌聲，提供一個引發內心和諧舞蹈的舞台。《Picture》歌詞中還寫道希望在相愛的時間，能夠天長地久，就像一張永遠留下的照片，讓歌曲的氛圍更加成熟。除了音樂風格，孝淵今次新曲的編舞，將表演出強調前衛感的舞步，展現她作為「夏日女王」的氣勢，fans都期待她帶來的精彩演出。

造型貫徹前衛氛圍

造型方便，當然是大家非常關注的一部分，根據之前的宣傳造型照，可以看到孝淵為了配合新歌《Picture》的氛圍，將展現出不同的視覺效果，這暗示了她將帶來令人驚喜的造型。作為一位在時尚界備受關注的藝人，她總是能夠展現出多樣且醒目的時尚風格，相信這次也不例外，能夠給我們帶來令人難忘的演出。《Picture》無論是音樂、舞蹈還是造型，相信會有創新演出，我們一起期待孝淵今次回歸，帶來精彩而驚喜的音樂內容吧。