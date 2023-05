韓國女團少女時代隊長太妍(TaeYeon)宣布6月來港,定了6月10日在機場亞洲博覽館Arena舉辦個唱《 The ODD Of LOVE in HONG KONG》,相隔5年再與香港一眾SONE見面。

太妍將在6月3日一連兩日於首爾舉辦個人演唱會《The ODD Of LOVE》,之後的巡迴演唱下一站就會來到香港。據了解,因為太妍往後的工作已排得滿滿,所以今次巡迴演唱會只能在6月份內舉行,因此韓國方面也嚴選舉辦的地方,繼首爾站後就立即選擇了香港,表示對香港「SONE」的重視。今次港騷門票分為三種,分為$1,680、$1,480及$980,信用卡優先購於5月18日早上10時起接受。另外,門票將於5月23日早上10時起公開發售。