少爺占再被指撞樣模特兒 曾自嘲MC Public Face及舉辦「地球上最似少爺X」選舉尋親

商台DJ少爺占（甄子康）與當奴（Donald唐劍康）組成嘅「艾粒」昨日（13日）推出新歌《邊個話你醜?》，表示MV正在製作中。同日，少爺占於IG PO出多圖帖文，包括兩張媒體拍攝嘅女模特兒造型照及一張文字圖，寫道：「得啦，唔使再send俾（畀）我啦，我一路都話自己有做part-time model啦。你哋又唔信」；意指，好多人話佢同相中模特兒好似樣。其實，少爺占過往都被指與唔少人撞樣，少爺占大多時候都會自嘲，仲話自己係「MC Public Face」。

早於2018年，少爺占被網民指撞樣韓國男Model，網民仲話望咗好耐先知唔係佢，少爺占當時極抵死咁Cosplay模仿該男Model造型，連粒墨同雀斑嘅細節都唔放過，如同孖生一樣。少爺占又曾表示試過連環收到10個私訊指佢同陳冠希太太秦舒培超級似樣，於是舉辦咗一個「地球上最似少爺X」選舉予網民投稿，公開「尋親」，最後展出6名參賽作品，包括黃慶堯、何潤東、網紅、模特兒、書中人、日本街頭受訪者，其中一名法國女網紅照片就被圈中好友及網民表示激似，就連少爺占本人都感到驚訝：「連我自己都以為係我，我就是我，十萬個當中只得一個。」

少爺占曾被指與《全民造星IV》參賽者非常似樣；又表示收到唔少私訊問及：「你選女團？」、「請問占去玩《造星IV》嗎？」、「第一眼以為係你」等等，就連節目監製花姐（黃慧君）當時都留言︰「《造星IV》等你」。

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