少爺占與何兆基相隔兩年再合體YEAHS開騷 新專輯請爺絲即場錄新歌

由叱咤903 DJ少爺占與何兆基(Chris)組成的YEAHS,繼兩年前的《When We Were Wild Live 2023》後再度合體,今年6月將於東蒲胡李名靜體育館,舉行《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。YEAHS今年將推出首張專輯《大致上完美》,收錄兩年來精心製作的10首歌曲。