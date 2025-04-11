少爺占與何兆基相隔兩年再合體YEAHS開騷 新專輯請爺絲即場錄新歌

由叱咤903 DJ少爺占與何兆基（Chris）組成的YEAHS，繼兩年前的《When We Were Wild Live 2023》後再度合體，今年6月將於東蒲胡李名靜體育館，舉行《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。YEAHS今年將推出首張專輯《大致上完美》，收錄兩年來精心製作的10首歌曲。

阿占與何兆基兩年前曾舉行《When We Were Wild Live 2023》。

而今次演唱會將會延續《大致上完美》的主題，並特別為一眾爺絲(YEAHS粉絲暱稱)送上4大驚喜，包括：「Early entry / Sound Check Party」，樂迷可提早在晚上7時15分參與Sound Check環節​，並欣賞獨家MINI MOVIE [YEAHS’ One Day]，同時可優先購買YEAHS首張限量大碟。YEAHS更會破天荒邀請一眾爺絲即場灌錄新歌，一齊堅持搖滾，讓YEAHS的專輯達致「完美」。

阿占與何兆基兩年前曾舉行《When We Were Wild Live 2023》，與粉絲大合照。

少爺占透露今次YEAHS專輯《大致上完美》及演唱會的由來：「我哋（YEAHS）曾經好堅持話每年都要開騷，上年就攪到自己精神好緊張，跟住覺得『大致上完美』都得啦，啲嘢唔使做到完美，唔使迫死自己，而家心情輕鬆好多，同時成就咗呢個《大致上完美》嘅project。我希望大家放低對完美嘅執著，尤其係我呢啲水瓶座，成日都諗咩叫完美，好似大家都會覺得八月十五嘅月亮先係perfect同最圓，其實七月十五睇都差唔多。」阿占同時預告今次演唱會除了演繹YEAHS的作品，亦會揀選野仔時期的歌曲，以及為林一峰及其他人填詞的歌曲，並邀得樂隊Locksmiths開鎖佬擔任開場嘉賓。

阿占與何兆基將於6月舉行《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。