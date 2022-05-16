尚食第1－5集劇情︳延禧攻略原班人馬創作 求破TVB外購劇收視不濟宿命？

今晚起TVB 8點半檔會播內地劇《尚食》。呢期TVB收視低迷，而以往播外購劇通常都係收視麻麻，唔通首周得13.5點嘅《雙生陌生人》有劇墊底？睇返今年數據，暫時2套最高收視劇集《家族榮耀》同《機智女法醫》都係內地製作，似乎觀眾嘅接受程度唔同咗。而《尚食》原班人馬前作《延禧攻略》，係2018年TVB年度最高收視劇集，平均收31點。《尚食》可能係TVB眼中嘅收視救星。

《尚食》繼續係許凱同吳謹言擔任男女主角，于正監製。明朝永樂十九年，少女姚子衿入選為尚食局宮女，在深宮中不斷成長並堅持對中華美食技藝的追求，最終收穫友情並邂逅愛情，與皇太子朱瞻基一波三折的愛情故事。將飲食、愛情同宮鬥三種必爆元素共冶一爐，難怪內地播放量超越10億。

第一集(05/16)

大明永樂年間，少女姚子衿赴宮廷尚食局掌膳之選。適逢永樂帝班師回朝，宮中大宴群臣，城外犒賞三軍，光祿寺命尚食局協力籌辦，實則趁機刁難。孟尚食欣賞姚子衿，但王司膳認為子衿擅自以藥入膳呈給皇上，理應受罰。

第二集(05/17)

子衿被派去為瞻基送膳，額外送上醉棗報恩，正合瞻基口味。蘇月華質問孟尚食，孟尚食拒不相認。嵐翠為太子供應葷食遭游一帆懲處，紫萍被牽連其中，子衿上前解救，險些被一併抓走，幸好孟尚食及時趕到。

第三集(05/18)

庖廚戰戰兢兢地給太子做菜，太子對菜式點頭稱讚；庖廚回去時，一帆檢查太子吃剩的菜式是否有肉；紫萍擔心自己冒名頂替會被錦衣衛發現；太子對漢王上書賑災查證一事很氣憤，瞻基提醒太子不要急於覲見，需要從長計議。

第四集(05/19)

殷紫萍想用繩子勒死子衿，幸子衿反應快沒讓她得逞；子衿在錦衣衛等眾人面前與老媽子對質，讓錦衣衛倖然而去；紫萍對子衿說出身世讓門外的人聽去，且報告予孟紫澐；朱瞻基有輕微中毒反應，他對下毒的人心裡有數。

第五集(05/20)

姚子衿在宮中偶遇朱瞻基，讓她回想起兒時第一次見到他的情景，她甚至在送餐過去時悄悄觀察他的臥室。太子妃辦賞花會，郭側妃提議藉此進行典廚比賽。殷紫萍得知太子妃心儀豆腐，故以豆腐入饌，希望得到太子妃賞識。

原文刊登於 Yahoo娛樂圈，am730獲授權轉載