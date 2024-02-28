尤雅闊別樂迷多年再辦香港演唱會 提醒大家要如手機般經常Update

尤雅闊別香港樂迷多年，其一連兩晚於尖沙咀文化中心音樂廳舉行的「尤雅真經典回味演唱會 2024」已圓滿結束，首晚演出嘉賓為莫鎮賢，而尾場演出嘉賓為同門師弟Simon歐信希。

尤雅先以《風從哪裡來》揭開了演唱會序幕，之後唱出多支經典作品，把現場觀眾帶回70年代國語時代曲的光輝歲月。尤雅在台上跟大家拜年，祝願大家新一年大吉大利，萬事如意，及後她說：「為了見大家，我坐了廿多個小時飛機從美國飛過來，真的不容易，謝謝大家在百忙之中抽空到來，您們是我今晚的 VIP，我很喜歡文化中心這個場地，因為可以和大家很親近，而且我第一次出國的地方是香港，所以我對這裡有很深厚的感情。今天我帶了不少經典歌曲到來，但也會重編加入新元素，我們要跟上時代，正如我們的手機常常提醒我們要去Update一樣。」及後尤雅姐更大曬廣東話，她表示：「我覺得廣東話很好聽很特別，而我學習說廣東話的秘訣便是把嘴巴嘟起來，用這方法很快便學了很多廣東話，但同時也鬧了不少笑話，就好像有次我把要獻唱的歌名《上海灘》，用嘴巴嘟起來的說法說成了是『上海通』，唱罷此曲後現場觀眾既給了我很多掌聲，但也夾雜了不少笑聲。」之後她表演了《上海灘》、《順流逆流》和《萬水千山總是情》三首經典廣東歌。