熱門搜尋:
買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 李龍基 大光麵 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-28 13:10:05

尤雅闊別樂迷多年再辦香港演唱會 提醒大家要如手機般經常Update

分享：
尤雅兩場香港演唱會已圓滿結束。

尤雅兩場香港演唱會已圓滿結束。

尤雅闊別香港樂迷多年，其一連兩晚於尖沙咀文化中心音樂廳舉行的「尤雅真經典回味演唱會 2024」已圓滿結束，首晚演出嘉賓為莫鎮賢，而尾場演出嘉賓為同門師弟Simon歐信希。

尤雅先以《風從哪裡來》揭開了演唱會序幕，之後唱出多支經典作品，把現場觀眾帶回70年代國語時代曲的光輝月。尤雅在台上跟大家拜年，祝願大家新一年大吉大利，萬事如意，及後她：「為了見大家，我坐了廿多個小時飛機從美國飛過來，真的不容易，謝謝大家在百忙之中抽空到來，您們是我今晚的 VIP，我很喜歡文化中心這個場地，因為可以和大家很親近，而且我第一次出國的地方是香港，所以我對這裡有很深厚的感情。今天我帶了不少經典歌曲到來，但也會重編加入新元素，我們要跟上時代，正如我們的手機常常提醒我們要去Update一樣。」及後尤雅姐更大曬廣東話，她表示：「我覺得廣東話很好聽很特別，而我學習廣東話的秘訣便是把嘴巴起來，用這方法很快便學了很多廣東話，但同時也鬧了不少笑話，就好像有次我把要獻唱的歌名《上海灘》，用嘴巴起來的成了是『上海通』，唱罷此曲後現場觀眾既給了我很多掌聲，但也夾雜了不少笑聲。」之後她表演了《上海灘》、《順流逆流》和《萬水千山總是情》三首經典廣東歌。

在換過服裝後，尤雅姐繼續帶給大家多首耳熟能詳的作品，之後她便介紹同門師弟歐信希出場，Simon唱出他偶像鄭少秋的《輪流轉》後：「雖然已是初十八，但仍是新正頭，我也在此向大家拜年，祝大家萬事如意，心想事成，龍年行大運，最緊要大家身體健康。每一次我踏在舞台上最興奮便是聽到大家的掌聲和歡呼聲，這是對每位在舞台上的歌手最大的動力，今晚很開心擔任尤雅姐姐的嘉賓。」原來尤雅以往在香港的經理人鍾錦沛先生，正便是Simon現時經理人Mimi Chung的父親，再加上大家是同一家唱片公司，所以對稱得上是師姐和師弟，Simon：「我和尤雅姐是第一次合作，希望日後能有更多機會和妳合作。」尤雅姐回應：「我也很高興和你們年青一輩合作，我覺今晚和你合唱的這首《在雨中》，不要那麽規矩，可以嘗試一些新的表達方法，我們可以先一左一右處理獨唱，然後走回中間一起合唱，那看起來會比較有趣。」於是他倆便先後合唱了《在雨中》和Rock味十足的《梅蘭梅蘭我愛你》。及後尤雅姐唱出《往事只能回味》、再加《愛拼才會贏》和《溫情滿人間》便為她今次香港演唱會劃上原美句

Ad Block
尤雅在文化中心大唱經典金曲。 尤雅兩場香港演唱會已圓滿結束。 尤雅兩場香港演唱會已圓滿結束。 尾場演出嘉賓為同門師弟Simon歐信希。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受