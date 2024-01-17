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娛樂
2024-01-17 13:04:04

尤雅70歲宣布下月文化中心開騷 籌備香港個唱困難重重

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尤雅非常想念香港歌迷，並表示清楚香港仍處於艱難時刻。

尤雅非常想念香港歌迷，並表示清楚香港仍處於艱難時刻。

剛滿70歲的台灣著名女歌手尤雅，憑一曲《往事只能回味》享譽華語歌壇，尤雅宣布將於22627日一連兩晚假尖沙咀文化中心音樂廳舉行「真經典回味演唱會 2024」，為大家獻上多首國語金曲，包括《我找到自己》、《有我就有你》、《小雨》和《輕煙》等，帶給大家充滿回憶的兩個晚上，她也分別請來莫鎮賢 (26) 歐信希 (27) 擔任其香港個唱的特別嘉賓，票價分為$780 (VIP)$480 $280 $180共四種，現已於城市售票網公開發售。

尤雅將於2月26及27日一連兩晚假尖沙咀文化中心音樂廳舉行「真經典回味演唱會 2024」。

尤雅將於2月26及27日一連兩晚假尖沙咀文化中心音樂廳舉行「真經典回味演唱會 2024」。

尤雅表示時間過得真快很久沒來香港，非常想念香港的歌迷，她這次到香港開個唱也清楚香港處於艱難時刻，籌備前遇到不少困難，但她相信只要和主辦方齊心合力，必定可以戰勝一切難題，她也不忘祝大家身體健康，萬事如意，每天也平安快樂。

尤雅續說在疫情時學會如何安排更多時間和家人相處，以及做她自己想做的事，像愛美食佳餚的她便去了解和品嘗不同國家好吃的食物，收藏各地食譜書籍。在去年疫情過後各地主辧商紛紛邀請她開個唱，單是2023年她便已參與了10場演出。身經百戰的尤雅在舞台上也有不少難忘事，她憶述說：「有一年美國東岸大風雪，我正好在波士頓，但我星期六在洛杉磯有演出，因大風雪連續幾天不能出門，航空交通也受管制根本動彈不得，天天看着天空，希望風雪快點過去，那種心情是我進入歌壇以來從未有過的無奈和無助感，在表演前一晚即星期五晚我作了一個大膽的決定，那便是連續開接近8小時的車程到另一城市，再搭當地夜班飛機至演出地點，一路上和主辦商溝通，告知他們我的所在位置，直至我終於到達表演場地直接上台，現場觀眾所給予的熱情和支持鼓勵之掌聲，真的是我多年演出中最難忘的事！」

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尤雅兩場香港演唱會門票已經開賣。

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尤雅
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