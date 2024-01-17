尤雅70歲宣布下月文化中心開騷 籌備香港個唱困難重重

尤雅續說在疫情時學會如何安排更多時間和家人相處，以及做她自己想做的事，像愛美食佳餚的她便去了解和品嘗不同國家好吃的食物，收藏各地食譜書籍。在去年疫情過後各地主辧商紛紛邀請她開個唱，單是2023年她便已參與了10場演出。身經百戰的尤雅在舞台上也有不少難忘事，她憶述說：「有一年美國東岸大風雪，我正好在波士頓，但我星期六在洛杉磯有演出，因大風雪連續幾天不能出門，航空交通也受管制根本動彈不得，天天看着天空，希望風雪快點過去，那種心情是我進入歌壇以來從未有過的無奈和無助感，在表演前一晚即星期五晚我作了一個大膽的決定，那便是連續開接近8小時的車程到另一城市，再搭當地夜班飛機至演出地點，一路上和主辦商溝通，告知他們我的所在位置，直至我終於到達表演場地直接上台，現場觀眾所給予的熱情和支持鼓勵之掌聲，真的是我多年演出中最難忘的事！」