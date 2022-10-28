就是青春︱大熱洪韻騏捱批爆喊 限定三人女團驚喜演出獲讚賞

HOY TV選秀節目《就是青春》逢星期六晚上8時播出，18位參賽者接受六個月的全方位指導及特訓後，繼續在舞台上較量。明晚（29日）播出的第四集節目中，參賽者將進行第二輪淘汰賽，節目邀得關心妍，聯同「YOUnion」團長陳柏宇一同擔任「星級樂迷」，點評參賽者的表演及分享寶貴意見。被視為大熱的洪韻騏（Wincy），上集以「超高海豚音」震懾全場，但卻未得網民歡心，有網民指她唱歌好難聽，今集Wincy再次上陣，對於網民的批評，直言信心大受打擊，節目受訪期間更哭成淚人。Wincy今集代表所屬隊伍打頭陣出場，獻唱衛蘭歌曲《穿花蝴蝶》。Wincy因上集演出後被網民批評，出場前表示沒有信心，她表示：「睇到有啲觀眾話我唱得好難聽，因為我一直覺得自己唱歌唔係難聽，所以先參加呢個比賽，但而家聽到有人咁樣講，覺得可能係咪一直冇人同我講（唱歌難聽），所以希望依次可以再做好啲。」話畢後，Wincy即哭成淚人，在旁的歌唱老師聞言表示心痛：「見佢自信愈來愈低落。」信心受挫的Wincy今回獻唱完《穿花蝴蝶》後，「星級樂迷」關心妍指對方演出欠人性化，她說：「覺得你（Wincy）好有技巧，依隻歌亦好難唱，覺得你係拿揑到（首歌）嘅，但希望可以表演可以人性化多啲。你未畀到依隻歌嘅意思同故事畀我，我覺得你可以再放啲，比返多啲人性嘅感覺。」不過另一位「星級樂迷」陳柏宇就不同意關心妍說法，更反駁：「唔認同人性唔人性，唔太明白，反而覺得首歌嘅大細聲、高低音設計得好好。」