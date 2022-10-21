就是青春｜大熱洪韻騏飆海豚音震撼全場 13歲趙啓嵐經歷嫲嫲因病自殺傷痛

香港開電視日前宣布改名HOY TV及公開全新台徽，並推出多個節目及全新排陣，而選秀節目《就是青春》正進行得如火如荼，第3集將於明天（22日）晚上8時於免費電視77台HOY TV播出。18位參賽者今集繼續在舞台上較勁，進行首輪團體淘汰賽，並由「星級樂迷」釗峰及黃妍於本回合中評價參賽者的演出，今集將會有兩位參賽者被淘汰。當中童星出身、只有13歲的趙啓嵐（Matt），憑一曲《Dear My Friend,》上陣，憑歌訴說對嫲嫲的思念，節目中，他坦言小學二年級時，嫲嫲因病厭世自殺，鏡頭前的他雖然是個樂天貪玩的小朋友，但Matt直言「靠工作麻醉自己，來忘記對嫲嫲自殺的傷痛」，他的演繹亦令釗峰大叫感動。

今集還有被網民形容為「炎明熹勁敵」的大熱參賽者洪韻騏（Wincy），她的比賽主題是「爆發力」，她自選泳兒的高難度歌曲《野木蘭》上陣，期間展現超凡唱功，更成功以「超高海豚音」震懾全場，就連節目的歌唱總指導、炎明熹恩師高晨維（Cleo）亦大讚Wincy突破自己，甚至唱得比原定練習的更高音：「（有啲人）得咗有時係撞彩，但Wincy係練到百發百中！」。「星級樂迷」黃妍大讚Wincy犀利：「你嗰Range（音域）好闊，喺需要爆炸嘅時候，你係好實淨咁去到！」釗峰亦認為Wincy爆發力十足，直言被震撼到「向後退」，亦大讚演出有風格，令他留下深刻印象。惟他亦指出其演出的瑕疵「（會諗）呢首係唔係廣東歌嚟？」認為她咬字未夠清楚，未能令他咀嚼到歌詞的深度。

另一位僅得17歲的參賽者劉庭君（Midori），在比賽中透露曾患有躁狂抑鬱症，各參賽者雖年紀輕輕，但都是有故事、有經歷的人。此外，參賽者康志維（Edmond）自選《未知道》作比賽歌曲，釗峰認為他表現緊張。「YOUnion」的團長陳柏宇（Jason）與團員葉巧琳（Mischa），在場外聞言後均表示不認同，陳柏宇更為Edmond衝入錄影廠跟釗峰理論，事後釗峰直認自己對男聲較嚴格。而Edmond賽後更特意感謝陳柏宇。