就是青春｜18位學員現身 「翻版胡鴻鈞」林躍翰 與「炎明熹勁敵」洪韻騏齊入圍

香港開電視首個選秀節目《就是青春》於全球招募參賽者，經過逾半年的篩選後，今日舉行記者會公布18位參賽者的身份，當中不乏熟悉的面孔，包括有「翻版胡鴻鈞」之稱、《造星III》參賽者林躍翰（John），被封為「炎明熹勁敵」的洪韻騏(Wincy)，籌辦活動的余詠珊和何哲圖夫婦表示，所有參賽者已跟開電視簽約，希望培育他們成為電視台的「寶藏」，計劃每年舉辦一次，為娛樂圈發掘新血，以作傳承。

被指 「炎明熹勁敵」 洪韻騏 感壓力

18位參賽者的年齡介乎13至27歲，部份已經搶閘出道，19歲的Wincy主唱《黑金風暴》宣傳曲《透光》，對於被封為「炎明熹勁敵」，她大感壓力，她表示很欣賞Gigi的歌曲，自言跟對方各有特色。John和康志維(Edmond)曾先後參加ViuTV選秀節目《全民造星》系列，已兩次參加《全民造星》的John，曾在胡鴻鈞的MV跳過舞，他坦言很想入行，問到會否介意被形容為「翻版胡鴻鈞」，他回應：「又不是太介意，最緊要大家記得我就是我。」而《造星II》的Edmond有份合唱《樂壇已死》，則被指與林家謙「撞樣」，他笑言，有參賽者直接稱他做「家謙」，但不認為這是優勢。

《就是青春》將於9月24日(周三)開播，余詠珊表示，比賽暫時不設行內人評審，每集會有不同的嘉賓亮相，為參賽者作各方面指導，並邀請不同界別的觀眾作評審，再由觀眾投票決定賽果。