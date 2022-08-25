就算得你一個觀眾｜電影御用奸角 印裔Bitto為香港演員身份感自豪

由朱柏謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀、黃頌明主持的《就算得你一個觀眾》，逢周三播出。昨晚（24日）的主人翁是印度裔演員Singh Hartihan,Bitto。作為少數族裔，Bitto在幕前演出的角色都離不開奸角，去年他終於「改邪歸正」，無綫劇集《星空下的仁醫》飾演Mr. Khan，面對兒子身患重疾，他感人的演繹，贏得一致好評。

獲杜琪峯導演賞識 Bitto作為單親爸爸，除賺錢養家外，更要父兼母層，擔起照顧9歲囝囝Griffin同7歲囡囡Hera責任。早前他帶同一對子女，參觀自己在《就算得你一個觀眾》的小舞台演出，節目一開始鄧智堅、何遠東同黃頌明化身「Bitto」，面對種族同膚色，講出他在影圈尋找一席之位的困難。最後Bitto本尊出場，化身「Super Daddy」，在子女面前儆惡懲奸，維持社會和平。 謝幕之後是一段Bitto 的讀白，他講到當年幫劉國昌做資料搜集兼演出入行。在《神探》獲杜琪峯導演賞識，演一名溝渠賊，Bitto話︰「嗰時係觀塘拍，我嘅生涯就由觀塘開始。」更笑言當演戲蟲入了你身體，就好難走返出來。Bitto 自嘲做「賊」最出色，因為工多藝熟︰「永遠都係演賊、奸角、壞人頭目或者𡃁，有人認得你鬧你就係成功。近幾年角色有轉變，無綫劇《星空下的仁醫》，演一間醫院高層，盡我能力去做，要導演話返我知做成點再去modify，最想拍愛情片。」