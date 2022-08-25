就算得你一個觀眾｜電影御用奸角 印裔Bitto為香港演員身份感自豪

由朱柏謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀、黃頌明主持的《就算得你一個觀眾》，逢周三播出。昨晚（24日）的主人翁是印度裔演員Singh Hartihan,Bitto。作為少數族裔，Bitto在幕前演出的角色都離不開奸角，去年他終於「改邪歸正」，無綫劇集《星空下的仁醫》飾演Mr. Khan，面對兒子身患重疾，他感人的演繹，贏得一致好評。
獲杜琪峯導演賞識
Bitto作為單親爸爸，除賺錢養家外，更要父兼母層，擔起照顧9歲囝囝Griffin同7歲囡囡Hera責任。早前他帶同一對子女，參觀自己在《就算得你一個觀眾》的小舞台演出，節目一開始鄧智堅、何遠東同黃頌明化身「Bitto」，面對種族同膚色，講出他在影圈尋找一席之位的困難。最後Bitto本尊出場，化身「Super Daddy」，在子女面前儆惡懲奸，維持社會和平。
謝幕之後是一段Bitto 的讀白，他講到當年幫劉國昌做資料搜集兼演出入行。在《神探》獲杜琪峯導演賞識，演一名溝渠賊，Bitto話︰「嗰時係觀塘拍，我嘅生涯就由觀塘開始。」更笑言當演戲蟲入了你身體，就好難走返出來。Bitto 自嘲做「賊」最出色，因為工多藝熟︰「永遠都係演賊、奸角、壞人頭目或者𡃁，有人認得你鬧你就係成功。近幾年角色有轉變，無綫劇《星空下的仁醫》，演一間醫院高層，盡我能力去做，要導演話返我知做成點再去modify，最想拍愛情片。」
與陳木勝爆爭執
Bitto 話雖然演出都是次要角色，但依然有一份堅持。試過在陳木勝導演遺作《怒火》中，有一場講他大肶中槍的戲，導演要求太過戲劇化，Bitto認為不合理。最後陳木勝找副導演請Bitto跟返要求，Bitto解釋︰「我有宗教信仰，咁做唔係要羸，而係想你說服到我。」
Bitto ︰我係土生土長香港人
最後他講到拍戲15年，好開心做到Super Daddy角色，他說︰「我兩個寶貝仔女喺度，平時睇嘅爹哋係一個bad guy，成日俾人打、畀人殺死，妹妹唔使驚，做戲之嗎。有人問我你演戲做乜，係因為我愛上演戲，第一套劉國昌搵我哋做資料搜集，攞住去玩心情去拍《PTU》、《神探》俾杜琪峯帶入局，同電視機前朋友講，你哋會對小數族裔有少少偏見，因為大家冇溝通，如果可以打開心窗將誤解變瞭解，我係Bitto 土生土長香港人，我係一個演員，一個香港演員。」 最後Bitto跟台下一對子女擁抱，台上各主持都已經睇到眼濕濕。