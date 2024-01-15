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娛樂
2024-01-15 19:24:49

尹光以為有得上《叱咤》唱《Dear Myself》 坐足成晚一樣好開心

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尹光與Me&出席「小劉鴨DUCK心應手賀龍年開幕禮」。

尹光與新晉女團Me& 3位成員黃淑蔓連家穎譚旻萱，日前現身紅磡的置富都會擔任龍年開幕禮嘉賓，更與在場fans大玩遊戲，非常開心。尹光獲大會頒發「民間我最喜愛的男歌手」獎項，尹光接過獎項表示：「今年我80歲喇，會繼續唱落去。好開心得到粉絲同大家嘅祝福。我祝大家新一年開開心心，再創高峰！」

尹光獲粉絲送上自製「民間最受歡迎男歌手」獎項。

冇獎拎一樣開心

提到他元旦出席《叱咤》頒獎禮坐足全晚，網民戥他不值，他稱一早預了沒獎拎，志在參與，只是以為有機會上台獻唱《Dear Myself》，雖然沒得唱，但也很開心可以參與其中。他又指在後台有跟張敬軒傾偈，加上自己在歌壇多年，獎項應該留給後生仔。

新一年繼續唱歌

提到他去年工作多多，他稱是來港以來最忙碌的一年，他自言不是一線歌星，只求有工作，開心及健康，最重要自己仍可以繼續唱。他稱之後將到美國登台，可以跟5位兄弟姐妹見面食飯，新年又會到澳門開騷。對於今年的大計，他表示會繼續出新歌，更會參與創作部份，坦言新作難以突破《Dear Myself》，但會努力。

Me&最想有不同嘗試

Me&表示稍後會拍攝不同的東西，但最想可以一齊拍攝旅遊節目，同時希望今年可以推出多些歌曲，及參與不同工作。黃淑蔓(Feanna)稱最叻介紹飲飲食食，但自己很愛吃，會努力keep fit。她自言是都市人甚少運動，相反譚旻萱(Mandy)連家穎(Vian)都是運動高手，自己很努力操練，希望自己的體能可以追上她們。

參加渣馬驚降溫

Mandy將於21日參加渣打馬拉松，她表示比較擔心降溫會誘發哮喘，影響跑步，近日都多了晨早練步，適應早上的氣溫。談到她的新戲《不是你不愛你》現正上映，她的演出獲得不少正評，Mandy說︰「第一次做電影主角，收到劇本嘅時候知道有咁多喊戲，已經覺得好大挑戰好緊張，唯有盡力去做。好彩導演同對手都好好，依家觀眾嘅反應都幾正面，我安樂咗好多。」

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