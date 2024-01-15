尹光以為有得上《叱咤》唱《Dear Myself》 坐足成晚一樣好開心

尹光與新晉女團Me& 的3位成員黃淑蔓、連家穎、譚旻萱，日前現身紅磡的置富都會擔任龍年開幕禮嘉賓，更與在場fans大玩遊戲，非常開心。尹光獲大會頒發「民間我最喜愛的男歌手」獎項，尹光接過獎項表示：「今年我80歲喇，會繼續唱落去。好開心得到粉絲同大家嘅祝福。我祝大家新一年開開心心，再創高峰！」

冇獎拎一樣開心

提到他元旦出席《叱咤》頒獎禮坐足全晚，網民戥他不值，他稱一早預了沒獎拎，志在參與，只是以為有機會上台獻唱《Dear Myself》，雖然沒得唱，但也很開心可以參與其中。他又指在後台有跟張敬軒傾偈，加上自己在歌壇多年，獎項應該留給後生仔。

新一年繼續唱歌

提到他去年工作多多，他稱是來港以來最忙碌的一年，他自言不是一線歌星，只求有工作，開心及健康，最重要自己仍可以繼續唱。他稱之後將到美國登台，可以跟5位兄弟姐妹見面食飯，新年又會到澳門開騷。對於今年的大計，他表示會繼續出新歌，更會參與創作部份，坦言新作難以突破《Dear Myself》，但會努力。