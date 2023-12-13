尹光快閃灣仔為《叱咤》拉票 老婆準備暖飲潤喉

尹光的《Dear Myself》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」20強，昨晚他在專頁預告將於13日晚上到灣仔、旺角及尖沙咀快閃唱歌。晚上6時許，掛有尹光banner的流動宣傳車停泊在軒尼詩道近修頓球場位置，現場工作人員處理音響及在場維持秩序。由於撞正放工時間，所以現場頗為擠擁。

尹光busking的車掛上一條banner為「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」拉票。

工作人員派單張

Banner上印有「2023我的年度叱咤上榜歌」、《Dear Myself》及兩句歌詞，並大大隻字寫住「跟你回眸 唱我感受」、「希望感動到你啦！」而banner下方就印有QR code及呼籲大家投票的字眼及投票日子。現場工作人員亦向在場人士派發宣傳單張，期間更有不少人湧上前索取單張。

尹光太太跟出跟入

晚上6時25分，尹光現身，太太緊隨其後，他跟在場工作人員確認音響等事宜時，太太從背包拿出暖水壺給他，好讓他唱歌前「濕下口」。之後尹光跟在場人士打招呼，繼而唱出《Dear Myself》，期間不少年青人舉機拍攝並大叫「光B」。他唱完之後，再唱出《少理阿爸》，令大批現場人士非常興奮。尹光唱到興起時，一度企起身擺動身體。