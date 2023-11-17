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娛樂
2023-11-17 17:54:14

尹光打入叱咤10強多謝連登 林明禎建議合唱《女神大減價》

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尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。

尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。

尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動，近期人氣急升的光B即演唱《Dear Myself》，並與明禎BB驚喜合唱《你阿媽大減價》，兩人於活動後受訪，明禎直言近期才留意光B，談到首次合作感受，尹光說言兩人唔啱key。因為他太高音，明禎則建議可唱《小姐大減價》，對於有建議唱《女神大減價》，他笑言女神係唔會減價。

對於在《叱咤樂壇流行頒獎典禮2023》投票中打入「我最喜愛的男歌手」最後10強，被問你沒有信心？尹光答：「信心就好難講，冇得控制嘅！但望都係咁望啦！好多人支持我，喺呢度借個機會多謝各位投我票嘅朋友，好多謝你哋，姑勿論入到入不到，我都好開心。」光B即場拉票， 但自言未敢揀定戰衣，自言屋企有幾百套衫，是但揀一套都可以上得台，又補充能夠入圍叱咤已很高興，坦言奪獎機會好渺茫，自問是個普通歌手，不敢對撼姜濤這些大歌星，並謂「MIRROR十二個好犀利」，可以跟鏡仔同台已經好開心，亦期待有合唱機會。

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尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。 尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。 尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。

林明禎預告將會出歌，她希望可以2024年順利出歌，表示：「如果有機會，希望可以同光B哥真正真合唱一首歌。」若果合作，兩人異口同聲要唱一首好玩又輕鬆的作品，光B大讚明禎個性開朗。明禎或會留在香港過聖誕節，並說：「我屋企人好似都會嚟，因為香港聖誕節好靚，好多燈飾，所以會帶家人去睇。」屆時家姐的6歲囡囡或會同行。

光B對工作愈來愈多表示不可以手軟，會盡力去做，做到好為止，他得知獲連登仔力撐，他即表示：「多謝佢哋，多謝連登所有朋友，我都睇過啲評語」尹光談到今年新歌《Dear Myself》，並一口氣多MV導演張子丰、作曲的何鈞源，及負責填詞的薛晉寧（阿檸），被笑指似足諗定得獎感言。近日推出的新歌《Hi! Auntie!》，跟鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）及ERROR成員吳保錡合唱，光B大爆早前個唱原本請來保錡任嘉賓，可惜對方有工作在身臨時甩底，要求保錡請食飯補償。

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尹光和林明禎驚喜合唱《你阿媽大減價》。 尹光和林明禎驚喜合唱《你阿媽大減價》。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。 林明禎 林明禎 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光 尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。 林明禎 林明禎 林明禎 林明禎 林明禎 林明禎 林明禎 尹光 尹光 尹光 尹光 尹光 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 尹光和林明禎今日以嶄新配搭出席活動。 林明禎吸引不少支持者撐場。 林明禎吸引不少支持者撐場。
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