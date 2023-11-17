尹光打入叱咤10強多謝連登 林明禎建議合唱《女神大減價》

尹光和林明禎今日出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動，近期人氣急升的光B即演唱《Dear Myself》，並與明禎BB驚喜合唱《你阿媽大減價》，兩人於活動後受訪，明禎直言近期才留意光B，談到首次合作感受，尹光說言兩人唔啱key。因為他太高音，明禎則建議可唱《小姐大減價》，對於有建議唱《女神大減價》，他笑言女神係唔會減價。

對於在《叱咤樂壇流行頒獎典禮2023》投票中打入「我最喜愛的男歌手」最後10強，被問你沒有信心？尹光答：「信心就好難講，冇得控制嘅！但望都係咁望啦！好多人支持我，喺呢度借個機會多謝各位投我票嘅朋友，好多謝你哋，姑勿論入到入不到，我都好開心。」光B即場拉票， 但自言未敢揀定戰衣，自言屋企有幾百套衫，是但揀一套都可以上得台，又補充能夠入圍叱咤已很高興，坦言奪獎機會好渺茫，自問是個普通歌手，不敢對撼姜濤這些大歌星，並謂「MIRROR十二個好犀利」，可以跟鏡仔同台已經好開心，亦期待有合唱機會。