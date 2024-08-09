尹光推出全新合唱歌《絲打天花板》 瑪姬感激前輩提攜Rap盡中女心聲

去年底瑪姬舉行首個個唱兼推出個人單曲《重頭感覺》，今年她再接再厲，夥拍前輩兼好友尹光Rap盡中女心聲，合唱全新作品《絲打天花板》。

計劃籌備近兩年

新歌《絲打天花板》籌備接近兩年，瑪姬表示感激尹光一直對她的提攜：「前年疫情期間，環星音樂邀請我在他們主辦的網上節目擔任主持，兼唱兩首歌，當中有一次光哥係表演嘉賓，節目完畢後佢走過嚟我身邊鼓勵我，話平時淨係聽我講嘢，估唔到原來都唱得吓。」未料光哥竟然即場跟環星娛樂老闆張國林提議他和我二人開live，瑪姬直言當時真受寵若驚：「我非常多謝光哥對我的賞識，我即時提議不如我倆出首合唱歌，因為近年常常看到他和很多後生仔合作，但後生女則較少！意想不到的是光哥和張生一口答應，還問我對這首合唱歌有甚麼想法，真的很多謝他們給予我機會。」瑪姬大膽建議跟尹光一起Rap盡中女心聲，開會時更拋出多個與中女有關的詞語給填詞人參考，包括歌詞中出現的「魚尾紋」、「做HIFU」、「雪卵」等，瑪姬相信一眾絲打們聽到會有共鳴。