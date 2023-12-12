尹光撐瑪姬處女個唱 預告將推出高難度合唱歌

瑪姬首次舉行個人演唱會，「瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023」已在麥花臣場館圓滿結束，圈中好友包括黃百鳴、查小欣、胡孟青、環星娛樂老闆張國林、林淑敏、許家傑、張子丰、黃建東、陳嘉桓、范振鋒、賈思樂、蔣嘉瑩、Kellyjackie和懷孕中的可宜均有到場支持。
獻唱《Dear Myself》
瑪姬穿上設計靈感來自埃及妖后的金黃色服裝，從升降台升到台上獻唱《我們的愛》揭開了演唱會序幕，唱畢此曲後她說這是她當年參加歌唱比賽的歌曲，沒有這首歌便沒有今天的瑪姬，因為比賽後她被時任新城台長朱明銳邀請成為 DJ，開展了她的演藝之路，她更即時多謝也在現場欣賞她首個個唱的銳哥。瑪姬唱過《最難行的路》、《我不是你想像那麼勇敢》和《青春頌》後，她便邀請了近期人氣爆燈的尹光出場，兩人先在台上談及認識經過，及後提到正在灌錄一首連歌名也未有的合唱歌，光B笑說這是一首節奏很快的Rap歌，節奏快到連他那麼有經驗也差點追不及，因這歌仍在製作中，他和瑪姬便獻唱一小段給大家先聽為快，之後便合唱了《鐵血丹心》，以及光B獨唱他近期的大熱作品《Dear Myself》。
與觀眾打成一片
在瑪姬換衣服期間，螢幕上播放了譚詠麟、薛家燕、鄧梓峰、森美、林盛斌、黃翊、林德信和周吉佩等藝人的祝賀片段，之後瑪姬便在四位男舞蹈員陪伴下再度出場，獻唱了她人生第一首灌錄並有出版的歌曲《諾貝爾愛情獎》，表演期間，瑪姬向張國榮、梅艷芳、黃家駒、陳百強、李玟和鄧麗君六位樂壇巨星致敬，之後她又一度走落台跟歌迷握手，部分好友或觀眾更把握機會和她自拍留念。
之後第二位表演嘉賓楊詩敏出場和瑪姫跳唱快歌Medley，大show舞技，跳唱過後全場掌聲不絕，瑪姬和蝦頭也在舞台上即時擁抱，因為感到她倆個多月的排練沒有白費。瑪姬又提及爸爸早逝，由媽媽獨自養育栽培，她非常感謝媽媽對她的種種付出，螢幕上同時出現了坐在台下的瑪姬媽媽，瑪姬看到即時眼泛淚光，場面感人。