尹光撐瑪姬處女個唱 預告將推出高難度合唱歌

瑪姬首次舉行個人演唱會，「瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023」已在麥花臣場館圓滿結束，圈中好友包括黃百鳴、查小欣、胡孟青、環星娛樂老闆張國林、林淑敏、許家傑、張子丰、黃建東、陳嘉桓、范振鋒、賈思樂、蔣嘉瑩、Kellyjackie和懷孕中的可宜均有到場支持。

獻唱 《Dear Myself》

瑪姬穿上設計靈感來自埃及妖后的金黃色服裝，從升降台升到台上獻唱《我們的愛》揭開了演唱會序幕，唱畢此曲後她說這是她當年參加歌唱比賽的歌曲，沒有這首歌便沒有今天的瑪姬，因為比賽後她被時任新城台長朱明銳邀請成為 DJ，開展了她的演藝之路，她更即時多謝也在現場欣賞她首個個唱的銳哥。瑪姬唱過《最難行的路》、《我不是你想像那麼勇敢》和《青春頌》後，她便邀請了近期人氣爆燈的尹光出場，兩人先在台上談及認識經過，及後提到正在灌錄一首連歌名也未有的合唱歌，光B笑說這是一首節奏很快的Rap歌，節奏快到連他那麼有經驗也差點追不及，因這歌仍在製作中，他和瑪姬便獻唱一小段給大家先聽為快，之後便合唱了《鐵血丹心》，以及光B獨唱他近期的大熱作品《Dear Myself》。