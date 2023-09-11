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娛樂
2023-09-11 20:22:22

尹光新歌演唱會加入大量AI元素 MV重溫過去經典造型歌詞好虐心

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尹光宣布11月舉行紅館個唱，暫定一場。

尹光將於11月4日在紅館舉行《尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會》，今日他舉行記招並宣布推出新歌《Dear Myself》。新歌內容包含了他歷年經典作品及自己入行的心路歷程，並且MV也加入大hit的AI元素，如用了AI尹光唱了其中幾句，同時又有AI尹光在MV中出現。

AI尹光變許志安

未知是否早前有網民用AI尹光唱出姜濤的《Dear My Friend,》成為熱門話題，新歌歌名亦玩味濃叫《Dear Myself》。惟歌詞頗虐心，一句「到了我聲線亦折舊了 我把這個使命過繼AI了」，教人不勝唏噓。MV中亦再見到尹光過去的經典造型，當然不少得《少理阿爸》的爆炸頭。不過AI版尹光，竟然看上去跟許志安撞樣。

尹光成首位香港註冊AI聲音藝人

根據官方頻道介紹，「血肉之軀不是永恆，經歷歲月洗禮聲線也會折舊，但科技卻可讓人人成為尹光，找來另一個次元的自己 - Wan K. 跨越次元合唱，讓「尹光精神」在世界上長存」而大會今日在記招上宣布尹光是首位香港歌手註冊AI聲音的藝人，即是日後有人用尹光AI聲音都必須要經過他同意，同時今次個唱更特設AI技術，任何人用大會特製的咪唱歌或說話，出來的聲音都會跟尹光非常相似。尹光亦很感謝公司幫他註冊，並謂若太多人尹光AI聲便變得不值錢，他亦承諾會在演唱會上獻唱《一人之境》。

尹光今日舉行個唱記招，大會更宣布尹光是首位註冊AI聲音的香港歌手。

尹光表示會在個唱唱出大家想聽的曲目，當然不少得《一人之境》。

尹光更預告在個唱上跳舞。

尹光WAN K. 宇宙巡邏演唱會
日期：2023年11月4日（星期六)
時間：晚上8時15分
地點：紅磡香港體育館
票價：$780 / $580 / $380 / $280

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