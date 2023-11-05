尹光演唱會直擊｜紅館變大型disco場 試當真小薯茄阿肥等歌手入場yo

《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會2023》於昨晚(4 日)圓滿完成，全場爆滿，吸引了鄭俊弘、何雁詩、鄧兆尊、查小欣及瑪姬等親臨紅館欣賞。入場的觀眾有不少是年輕人，亦有老人家撐住枴杖進場。當演唱會開始前，大會的屏幕播出《魚樂無窮》，山頂更不時傳來觀眾大叫「光B」，非常熱鬧。 尹光以快歌Medley包括《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭銀行支票》、《馬殺雞》和《你阿媽大減價》揭開了全晚演唱會的序幕，隨即炒熱全場氣氛。及後他以日文及廣東話獻唱了《猛龍特警隊》後說：「大家High唔High呀？我已經有14年沒在紅館開個唱了，但在91年時曾在紅館於一年內舉行了3次個唱，以往的演唱會和現在的很不同，以往的演唱會是《個人演唱會》，即大概當中至少有30首歌左右是舉辦演唱會的歌手的歌，但時移勢易，你可以唱很多別人的歌。」

何雁詩霍哥有份唱幾句 尹光又為個唱中出現的「Wan K」解畫︰「為何尹光變成了Wan K？我本身姓尹，英文名叫Jackson，但有位紅歌手也叫Jackson Wang、其實是他跟我，我才是正式的Jackson。今晚大家非常之High，要多謝大家外，也要多謝AI，因為在很多個月前，當我從外地回港時大家也在說《AI尹光》，原來AI的意思是模仿，任何人唱了一首歌後，再經過電腦而變成我的聲音，而今晚大家也有機會學我的聲音。」之後便和現場觀眾玩AI互動，包括作為現場觀眾的何雁詩、霍哥也有參與並即場以AI技術演繹，但效果搞笑又奇怪。

孫女秘密來港撐場 接著光哥便獻唱姜濤的《Dear My Friend,》，而「蝦頭」楊詩敏及連詩雅出場和光哥合唱了《鐵血丹心》，光哥指二人在網上節目問到他口啞啞，及後他表示要回後台換衫時，蝦頭和連詩雅著他留步，原來二人秘密帶了光哥的兒子和孫女上台見他，令他非常驚喜。之後光哥便憑歌寄意，以3首經典歌曲包括《獅子山下》、《浪子心聲》及《小李飛刀》懷緬過去，也要多謝他爸爸的教誨：「求名、求利、求己、不求人」。

YouTuber輪流上台 在紅館全場歌迷亮起手機燈，成為星海般的背景下，尹光獻唱林家謙的《一人之境》。接著光哥便和來自「小薯茄」的Finally及「試當真」的Ernest、阿慈和狼少、JFFT、嘉盈等先後合唱多首金曲，包括《荷里活》、《數毛毛》和《一個黐膠線的少年》等。最後更請來「大馬女神」Miko Wong上台，齊齊大合唱《雪姑七友》。

與阿肥rap爆紅館 不過，數到最high的其中一個環節，必定是組合「廿四味」的阿肥和光哥對唱了《潮神》和《你老闆》，令全場氣氛更高漲。阿肥更笑說「光哥」竟降呢到「光B」，但依然獲得大家支持，又搞笑指光哥帶他行路上廣州參予了很多演出，他希望大家繼續大力支持最敬愛的光哥。 及後光哥和他事業上3個重要的人，包括幫他做音樂的梁榮智、為他的歌曲唱demo試範的何鈞源，以及執導了他多首歌曲MV的張子丰，合唱了《問我》，最後全場觀眾一起站立揮動螢光棒，合唱《小你阿爸》，現場氣氛亦推至極點。

張敬軒林家謙「驚喜」出現 在Encore環節，屏幕打出字幕表示要特別鳴謝張敬軒及林家謙，令不少人以為光哥請了兩位嘉賓到場。之後尹光穿上粉紅色Tee上台獻唱近期大熱作品《Dear Myself》，完場前，大會播放短片，見到張敬軒、林家謙，以及Tyson Yoshi以另類方式出現為光哥打氣，最後演唱會在晚上11時結束。有不少歌迷在完場後到大會的紀念品購買今次演唱會Tee，可惜已經全部賣清光，有人甚至要求工作人員把展示出來的3件tee出售。