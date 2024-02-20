尹光澳門演唱會大唱金曲 向公司請長假休息充電

「尹光Fly High演唱會」日前已在澳門百老匯舞台圓滿結束，全場座無虛席，光B在台上演譯《少理阿爸》及《雪姑七友》等多首經典金曲，和全場觀眾歡度了一個非常High的春節晚上。 尹光一出場便如香港旅遊大使般，聯同多位女舞蹈員，以《大笪地》和《廟街》兩首描繪香港兩個最有特色的地方的歌曲炒熱現場氣氛，之後的《你阿媽大減價》和《數波波》繼續推高現場觀眾情緒，光B唱完這幾首歌後說：「今年係龍年，先係度祝福大家龍年行好運，龍馬精神，好唔好？」全場觀眾自然是齊聲說好，光B續說：「大家最緊要拍掌，有掌聲，食雞精；若果沒有掌聲，則食檸檬精。」光B說來澳門唱歌真的很開心、大家有沒有在百老匯現場購買他的CD ? 大家買了可以等他唱完後出來再和大家簽名，及後他便唱了《龍咁威》。接住他邀請了新晉靚聲女歌手錢昭穎Annette出場，並合唱了 《唐伯虎點秋香》和《遊龍戲鳳》兩首廣東小曲。

澳門網紅登場

光B換過衣服再出現在台上後，便分別和澳門網紅馬介休、霍哥及中村與子龍分別表演了《少理阿爸》、《荷里活》和《Mr One》，也講解了這三首歌的歌詞含意，他說可能是踩界，但絕不鹹濕。之後光B便和另一位歌手小肥合唱了《潮神》，這也是小肥首度在台上唱rap歌、他非常佩服光B 不用看提字器也能把整首歌唱出來。及後光B唱出《一人之境》、向即將於3月底在紅館開個唱的Sam Hui許冠傑致敬的《半斤八両》、《浪子心聲》和《財神到》。光B在唱《財神到》時更到台下和觀眾握手，最後以近期也被Jannes黃洛妍翻唱的 《Dear Myself》為全晚演唱會劃上完美句號。尹光在完show後說很滿意自己在演唱會的表現和觀眾的反應，看到觀眾靜心欣賞他唱《Dear Myself》令他非常感動，他也很欣賞今次演唱會把香港和澳門兩地的藝人及musician放在一起同場交流，可以看得出主辦單位的心思。在忙完手頭上的工作後，光B已向公司申請假期，稍作休息充電後為今年下半年的工作輸入新動力。