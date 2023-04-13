尹光為新歌MV置身廟街虛擬實景拍攝 開首播會飲紅豆冰慶祝

尹光今天(13日)現身廟街充滿懷舊色彩的美都餐室，宣傳其新歌《掂呀》，並為虛擬實景拍攝的MV舉行首播會。尹光表示，虛擬實景技術可避免如因天氣不穩定等因素而影響拍攝進度，也可以建構現實不存在的場景，令畫面更豐富和多元化。

斥六位數拍攝 今次《掂呀》MV導演張子丰曾多次跟尹光合作，他說每次合作都能夠作出很大的突破，因為尹光雖然貴為前輩，但非常勇於接受新事物，所以他向尹光提議用虛擬實景技術拍攝這個MV時，對方一口便答應。《掂呀》MV另一位聯合導演鄧東明透露，今次拍攝地點選址於粉嶺火山東廠片場，前期連後期製作共斥資超過六位數字，將油麻地廟街進行大改造成為一個廟街大舞台，搬入錄影廠拍攝。從未到過廟街街頭賣唱的「廟街歌王」尹光終於獻出第一次在廟街唱歌，令他大呼過癮。