尹光紅館開騷多謝姜濤林家謙 認聲沙狀態麻麻要打開聲針

光哥在台上表示這次紅館騷是他人生最開心的一事，他亦提到以前唱的歌曲被人指咸濕，但見到如今他的歌曲深受歡迎，非常高興。他完 show 後接受媒體訪問時表示自09年紅館騷之後，一直都有人邀請他再上紅館，但自己覺得壓力很大而婉拒，坦言今次開騷是因為「AI尹光」，因「AI尹光」唱了姜濤及林家謙的歌曲，因而帶挈他再踏上紅館舞台。

練到聲沙要打針開聲

尹光很感謝搞「AI尹光」的人，因為對方把他的聲線唱了姜濤及林家謙的歌，亦令他因而聲名大噪，所以也很感激姜濤及林家謙。他直認二人的歌難唱，因為不是自己歌，要努力記歌詞，不能亂唱，加上新一代歌手唱歌是用輕音，對他來說真的很有挑戰。他稱開騷前又有很多訪問、廣告，休息不足，單時開騷前彩排已經排了12小時，開騷當日又要彩排，更練到聲沙，最後也要打開聲針，盡管藥效得幾小時，也好過甚麼都不做。

他稱今次個唱有很多工作人員幫手，有人幫他換衫，加上看到現場觀眾的熱情反應也是值得的。他稱最開心是孫女的出現是令其最驚喜，並謂兒子跟孫女在澳洲生活，但一直沒有告訴他回港兼上台。