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娛樂
2023-11-05 16:27:23

尹光紅館開騷多謝姜濤林家謙 認聲沙狀態麻麻要打開聲針

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尹光在演唱會有除衫，多位女dancers幫他脫去閃令令牛件外套。

《尹光 Wan K. 宇宙巡邏演唱會 2023》於昨晚 (4 ) 圓滿完成，全場爆滿，吸引了鄭俊弘、何雁詩、鄧兆尊、查小欣及瑪姬等名人親臨紅館欣賞。不過，尹光這晚聲線沙啞，頻頻走到台邊飲水潤喉，但仍見到他落力賣唱。

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尹光唱出《Dear My Friend,》。

多謝AI帶挈上紅館

光哥在台上表示這次紅館騷是他人生最開心的一事，他亦提到以前唱的歌曲被人指咸濕，但見到如今他的歌曲深受歡迎，非常高興。他完 show 後接受媒體訪問時表示自09年紅館騷之後，一直都有人邀請他再上紅館，但自己覺得壓力很大而婉拒，坦言今次開騷是因為「AI尹光」，因「AI尹光」唱了姜濤及林家謙的歌曲，因而帶挈他再踏上紅館舞台。

尹光唱《一人之境》，不少網民大叫好聽。

練到聲沙要打針開聲

尹光很感謝搞「AI尹光」的人，因為對方把他的聲線唱了姜濤及林家謙的歌，亦令他因而聲名大噪，所以也很感激姜濤及林家謙。他直認二人的歌難唱，因為不是自己歌，要努力記歌詞，不能亂唱，加上新一代歌手唱歌是用輕音，對他來說真的很有挑戰。他稱開騷前又有很多訪問、廣告，休息不足，單時開騷前彩排已經排了12小時，開騷當日又要彩排，更練到聲沙，最後也要打開聲針，盡管藥效得幾小時，也好過甚麼都不做。

他稱今次個唱有很多工作人員幫手，有人幫他換衫，加上看到現場觀眾的熱情反應也是值得的。他稱最開心是孫女的出現是令其最驚喜，並謂兒子跟孫女在澳洲生活，但一直沒有告訴他回港兼上台。

尹光表示今次紅館騷是他最開心的一次。

曾因被指唱咸濕歌唔開心

他又提到以前的歌曲不被看好，「我唱咗53年，自己填詞填好多，但我填個啲好少人唱，依家多了AI，大家都識唱，仲要後生仔女。以前啲人話尹光唱歌咸濕、唔斯文，當時係啲唔開心，但都算啦，搵食啫，其實個歌名比較踩界，正式粗口係冇唱。依家啲人叫我做光B，又話好嘢啦，話我識唱粵曲、大戲、國語歌，後來仲唱埋rap，自《少理阿爸》之後就係咁rap啦！」他透露接著的工作亦排得密密麻麻，但會先休息，再準備澳門等地個唱。

 

演唱會花絮集合︰

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