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娛樂
2023-12-05 11:51:05

尹光變身大忙人 夠義氣為瑪姬首個演唱會任嘉賓

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瑪姬邀請尹光為其個唱擔任表演嘉賓。

瑪姬邀請尹光為其個唱擔任表演嘉賓。

剛剛晉身歌手行列的著名主持人瑪姬，其首個個唱「瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023」將在本周六在麥花臣場館舉行，當中所有預備工作已進入如火如荼的階段，瑪姬表示幸好曾參與過很多大型演出，令她累積了非常豐富的台上經驗，她希望屆時能夠享受屬於自己的舞台之餘，也能令台下觀眾看到一個精彩的演唱會。

主持人瑪姬躋身歌手行列，獲得尹光力撐。

主持人瑪姬躋身歌手行列，獲得尹光力撐。

今次瑪姬邀請了尹光為其個唱擔任表演嘉賓之一，尹光說：「當初我在尖沙咀某處認識瑪姬，在我出場前聽到有個女生唱歌唱得很好聽，我立即望向台上，發現是瑪姬在唱歌，後來我知道她當日不是以歌手身份出現，而是大會主持，原來她不單止做主持出色，唱歌又好聽，人又靚，所以值得大家支持。」尹光接着笑說：「瑪姬於一年前已邀請我做她個唱嘉賓，她也做過我個唱嘉賓，我今次做她嘉賓便沒有欠她了。」瑪㺿回應說：「光哥真的送了一份大禮給我，我一年前邀請光哥時他已經即時答應，非常有義氣，而近期光哥人氣飆升非常忙碌，我真的不敢打擾他，看到光哥已升級為光B，不知有否時間兌現當時承諾？但光哥真的非常好，是他自己主動和我聯絡看甚麼時候綵排？甚麼時候去灌錄我們那首合唱歌？我真的很感激光哥，為何一個人可以那麼成功？光哥絕對是我一個很好的典範。」瑪姬續說她和尹光的合唱歌仍未完成錄音，希望能趕及個唱當晚表演給大家欣賞

瑪姬為本周六在麥花臣場館舉行的個唱準備得如火如荼。 主持人瑪姬躋身歌手行列，獲得尹光力撐。
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