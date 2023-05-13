尹光踏文化中心舞台開騷 大唱不文經典金曲

「尹光掂呀演唱會2023」已在香港文化中心成功舉行，並獲眾多歌迷和朋友支持，場館座無虛席！

尹光終於再踏舞台開騷，他身穿一套黑色暗花西裝出場，一口氣唱出了《唐山大兄》、《黃飛鴻》、《龍咁威》等歌曲，全場氣氛升溫。緊接李麗儀出場，與尹光上演了一場「選美/要仔要女」的有趣短劇，逗得全場觀眾連場大笑。尹光感謝現場觀眾，相隔兩年多再開騷仍然可以獲得大家支持，而且全場爆滿，承諾會繼續唱下去，為大家提供更多歡樂！演唱會第二位嘉賓瑪姬盡顯唱功，與尹光合唱了一首《只有情永在》，並獨唱了《喜歡你》，尹光看到瑪姬的表現非常出色，兼且非常長氣，擔心佢會中女嫁唔出！而一向大膽創新的尹光，這次將網上和元宇宙元素加入演唱會的其中一部分，成為全港第二個將實體和元宇宙結合的演唱會。演唱會不乏經典金曲，《荷里活》、《MrOne》、《雪菇七友》和首次現場演唱的新歌《掂呀》，加上 《少理阿爸》，將全場氣氛推至高峰！